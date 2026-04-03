Ukrajina hlásí masivní ruský vzdušný útok. Polsko vyslalo stíhačky

  11:49
Polská armáda oznámila, že kvůli velkému ruskému útoku proti Ukrajině odstartovaly její stíhačky. Mluvčí ukrajinského letectva varoval, že Rusko od čtvrtka proti Ukrajině vede rozsáhlý útok a že ve vzdušném prostoru je stále velký počet nepřátelských dronů. Polská armáda do pohotovosti uvedla také systémy pozemní protivzdušné obrany a radary.

Válka na Ukrajině

Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat ráno řekl, že Rusko za uplynulých 24 hodin proti Ukrajině vyslalo přes 400 dronů s dlouhým doletem a deset balistických raket, které zasáhly hlavně místa nedaleko frontové linie.

Vojenská správa Kyjevské oblasti informovala o dronech mířících na tento region, o něco později pak oznámila, že kvůli ruskému útoku zemřel jeden člověk a jeden utrpěl zranění.

Následky ruského útoku v Charkově (2. dubna 2026)
Stíhačka Rafale
Následky ruského útoku v Černihivu (2. dubna 2026)
Hasiči zasahují u bytového domu v Charkově zasaženého ruským dronem (2. února 2026)
16 fotografií

Šéf regionální vojenské správy Sumské oblasti Oleh Hryhorov v příspěvku na telegramu o ruském útoku na Šostku zveřejnil fotografii zasaženého čtyřpatrového obytného domu, kde řízená letecká puma v jeho rohu prorazila střechu a zdemolovala byty na několika podlažích nad sebou. Záchranáři odvezli do nemocnice tři lidi, jedna zraněná je v těžkém stavu.

Rusko v noci zasáhlo tři čtvrti v Charkově, na druhé největší město na Ukrajině útočilo balistickými raketami, uvedl starosta Ihor Terechov. Mezi pěti zraněnými je podle policie 27letá žena a její letos narozený syn.

Sedm lidí zranil ruský dron, který svrhl výbušniny na autobus stojící na zastávce v jihoukrajinském Chersonu. Vojenská správa tohoto města, které od ruských invazních sil dělí jen řeka Dněpr, později upřesnila, že řidič autobusu je v těžkém stavu a lékaři se ho snaží zachránit. Další zranění jsou v středně těžkém stavu.

Ukrajina se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky obou stran. Moskva každodenně podniká proti Ukrajině dronové a raketové útoky, přičemž Kyjev reaguje vlastními údery zaměřenými na vojenské a energetické objekty nepřítele. Uvádí, že chce oslabit možnosti Moskvy financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu.

