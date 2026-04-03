Ukrajina hlásí masivní ruský vzdušný útok. Polsko vyslalo stíhačky

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat ráno řekl, že Rusko za uplynulých 24 hodin proti Ukrajině vyslalo přes 400 dronů s dlouhým doletem a deset balistických raket, které zasáhly hlavně místa nedaleko frontové linie.
Vojenská správa Kyjevské oblasti informovala o dronech mířících na tento region, o něco později pak oznámila, že kvůli ruskému útoku zemřel jeden člověk a jeden utrpěl zranění.
Šéf regionální vojenské správy Sumské oblasti Oleh Hryhorov v příspěvku na telegramu o ruském útoku na Šostku zveřejnil fotografii zasaženého čtyřpatrového obytného domu, kde řízená letecká puma v jeho rohu prorazila střechu a zdemolovala byty na několika podlažích nad sebou. Záchranáři odvezli do nemocnice tři lidi, jedna zraněná je v těžkém stavu.
Rusko v noci zasáhlo tři čtvrti v Charkově, na druhé největší město na Ukrajině útočilo balistickými raketami, uvedl starosta Ihor Terechov. Mezi pěti zraněnými je podle policie 27letá žena a její letos narozený syn.
Sedm lidí zranil ruský dron, který svrhl výbušniny na autobus stojící na zastávce v jihoukrajinském Chersonu. Vojenská správa tohoto města, které od ruských invazních sil dělí jen řeka Dněpr, později upřesnila, že řidič autobusu je v těžkém stavu a lékaři se ho snaží zachránit. Další zranění jsou v středně těžkém stavu.
Ukrajina se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky obou stran. Moskva každodenně podniká proti Ukrajině dronové a raketové útoky, přičemž Kyjev reaguje vlastními údery zaměřenými na vojenské a energetické objekty nepřítele. Uvádí, že chce oslabit možnosti Moskvy financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu.