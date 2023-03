Ruská školačka kresbou odmítla válku. Otce zavřeli, ji poslali do sirotčince

Policie třiapadesátiletého Alexeje Moskaljova zadržela ve středu ve městě Jefremov v Tulské oblasti asi 318 kilometrů jižně od Moskvy.

Vyšetřovatelé se o Moskaljova začali zajímat poté, co jeho dcera Máša v dubnu nakreslila ve škole obrázek, který pobouřil učitelku. Ta studentům dala za úkol vytvořit vlastenecké kresby oslavující ruské muže na frontě. Máša místo toho odevzdala obrázek ženy s ukrajinskou vlajkou, jež chrání dítě před ruskými raketami. Doplnila ho sloganem: „Ne válce“.

Učitelka zalarmovala ředitele školy, který incident ohlásil úřadům. Mášu později vyslýchala bezpečnostní služba FSB, jež si předvolala také jejího otce a zaměřila se na jeho sociální sítě. Tam objevila karikaturu prezidenta Vladimira Putina nebo komentáře podporující Ukrajinu. Za konstatování, že „ruští vojáci jsou pachateli invaze“ dostal Moskaljov pokutu v přepočtu devět tisíc korun.

Alexandr Nikolaenko @diogen591 ⚡️Отца девочки,которая на уроке ИЗО нарисовала антивоенную картинку,арестовали.



Ранее в школу приезжала полиция и служба опеки,а в квартире был обыск.



На Алексея Москалёва завели уголовку из-за «дискредитации» армии. Он один воспитывает дочь,теперь её могут отправить в детдом. https://t.co/xJ13q1vw2s oblíbit odpovědět

„Kdyby Máša nenakreslila zmíněný obrázek, nikdo by se o něho nezajímal,“ uvedl Moskaljovův právník Vladimir Bilijenko.

Pokutou to ale pro Moskaljova neskončilo. V prosinci proti němu policie zahájila nové vyšetřování a obvinila ho z „diskreditace armády“, za což podle ruských zákonů hrozí až tři roky za mřížemi.

V únoru agenti FSB vtrhli do jeho domu, prohledali mu věci a zabavili mu našetřené peníze. Moskaljova posléze zatkli. „Při výslechu mě bili,“ popsal podle listu The Insider. Vzhledem k tomu, že je Moskaljov na dceru sám, úředníci Mášu umístili do sirotčince.

Soud v Tulské oblasti by měl ve čtvrtek rozhodnout, jestli Moskaljov zamíří z vazby do žaláře, nebo do domácího vězení. Tím také určí osud Mášy, která v případě otcova pobytu ve vězení zůstane v dětském domově. „Případ získal pozornost a už jsem obdržel několik nabídek od lidí, kteří jsou ochotni se o Mášu případně postarat,“ uvedl právník Bilijenko.

SOTA @Sota_Vision ❗️ Шестиклассницу, чьего отца задержали за повторную дискредитацию армии, отправили в приют



Алексея Москалева схватили по дороге на работу, затем привезли домой и показали дочери Маше, что отца забирают, сообщает «ОВД-Инфо». https://t.co/0Zfne7N3u2 oblíbit odpovědět

Putinův režim se neštítí zatýkat děti

Dvanáctiletá dívka není prvním dítětem, jež se kvůli obhajování míru dostalo do potíží. V říjnu policie v Moskvě zadržela desetiletou dívku a její matku poté, co si škola stěžovala na profilový obrázek dítěte na sociální síti. Děvče použilo kresbu známou jako „Saint Javelin“, která připomíná Pannu Marii držící americkou protitankovou zbraň. Obrázek se v počátcích invaze stal symbolem odporu proti ruské agresi.

Téhož měsíce dostal napomenutí žák pátého ročníku v Jekatěrinburgu poté, co napsal dopis, v němž ruského vojáka nabádal, aby na Ukrajině nezabíjel a vrátil se domů. Student text napsal v rámci povinného psaní dopisů na frontu, ve kterých mají žáci muže na bojišti podporovat.

Děti se rovněž ocitly mezi zadrženými na protiválečných demonstracích. Podle serveru OVD-Info, který monitoruje policejní zásahy, loni policie při protestech zadržela nejméně 544 nezletilých, z nichž sedm čelí stíhání za protiválečné názory. O práci dosud ze stejného důvodu přišlo 19 učitelů.

„Je důležité pochopit, že případ Moskaljova je součástí většího trendu. Režim v rámci širšího zásahu běžně pronásleduje protiválečně smýšlející nezletilé a jejich rodiny a zároveň tlačí ruskou mládež do silně militarizované kultury,“ řekla listu The Washington Post právnička Daria Korolenková z OVD-Info.

Ruští poslanci ve středu navrhli zpřísnění stávajících cenzurních zákonů. Mimo jiné chtějí, aby bylo nezákonné kritizovat „dobrovolnické formace“, jako je žoldnéřská Wagnerova skupina. Za „diskreditaci armády“ chtějí zákonodárci nově udílet až patnáct let vězení místo stávajících tří. Jestli změny projdou, bude jasné v polovině března.