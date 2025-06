Nechceme kapitulaci Ukrajiny, ale Kyjev musí uznat realitu na bojišti, tvrdí Putin

Putin v pátek v projevu na mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradě také uvedl, že Rusko nikdy nezpochybňovalo právo Ukrajiny na suverenitu, ale poznamenal, že když Ukrajina v roce 1991 vyhlásila nezávislost, bylo to jako „neutrální stát“.

Putin, který tvrdí, že Rusko bojuje na Ukrajině, aby ochránilo svou vlastní bezpečnost, odpovídal na otázku o válečných cílech Ruska. „Máme takové přísloví nebo přirovnání,“ řekl podle agentur TASS a Reuters Putin. „Kam vkročí noha ruského vojáka, to je naše.“

Kyjev a jeho západní spojenci odmítají nároky Moskvy na čtyři ukrajinské oblasti a Krym jako nezákonné a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně odmítl názor, že Rusové a Ukrajinci jsou jeden národ.

Putin prohlásil, že ruské jednotky vytyčují nárazníkovou zónu v ukrajinské Sumské oblasti, aby chránily ruské území, a nevyloučil, že tytéž jednotky převezmou kontrolu nad regionálním hlavním městem Sumy.

Další kolo výměny zajatců

Obě válečné strany si v pátek také vyměnily další válečné zajatce. Bez upřesnění počtu to na svých telegramových účtech oznámili ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ruské ministerstvo obrany. Předchozí výměnu zajatců oznámili ve čtvrtek.

Ukrajinský koordinační štáb pro zacházení s válečnými zajatci uvedl, že proces výměny podle nedávných dohod z Istanbulu dál pokračuje a přesný počet propuštěných bude oznámen až po dokončení všech etap výměny.

Zelenskyj uvedl, že většina vojáků, kteří se v pátek vrací z ruského zajetí, v něm byli přes dva roky. Jde podle něj o obránce Mariupolu, Doněcké, Luhanské, Záporožské, Chersonské, Charkovské a Černihivské oblasti. Podle telegramového účtu RBK Ukrajina je nejstaršímu vojákovi propuštěnému z ruského zajetí 60 let.

„V souladu s rusko-ukrajinskými dohodami dosaženými 2. června v Istanbulu byla z území kontrolovaného kyjevským režimem vrácena skupina ruských vojáků. Výměnou byla převezena skupina válečných zajatců ozbrojených sil Ukrajiny,“ oznámilo ruské ministerstvo obrany, podle něhož jsou nyní navrácení ruští vojáci na území Běloruska, kde jim je poskytována psychologická a lékařská pomoc. Později mají být k léčbě a rehabilitaci převezeni do Ruska.

Podle ukrajinského koordinačního štábu pro otázky zacházení s válečnými zajatci byla nejnovější výměna další v sérii výměn zaměřených na těžce nemocné a zraněné. Koordinační štáb upřesnil, že všichni v pátek propuštění mají zranění nebo vážné lékařské diagnózy, jako jsou epilepsie, vysoký krevní tlak, ischemické onemocnění srdce, problémy se zrakem, onemocnění pohybového aparátu nebo kýla.

U mnoha propuštěných byla zaznamenána ztráta hmotnosti. „Vrácení obránci budou odesláni do zdravotnických středisek na veškerá nezbytná vyšetření a další ošetření a lékařskou rehabilitaci,“ ujistil koordinační štáb.

Rusové znemožnují evakuaci

Úřady v ukrajinské Charkovské oblasti upozorňují, že je stále náročnější evakuovat lidi z města Kupjansk, vzdáleného jen několik kilometrů od frontové linie. Ruská armáda podle místních představitelů na město zesílila útoky a nasazuje do nich i drony, které útočí na ty, kdo se na evakuaci civilistů podílejí.

Šéf kupjanské okresní vojenské správy Andrij Kanaševyč řekl, že zatímco donedávna se do přesunu civilistů na bezpečnější místa zapojovali dobrovolníci, nyní to přestává být možné. Úřady proto plánují, že do města pošlou záchranáře a policisty v obrněných vozidlech.

„Situace se komplikuje. Rusové výrazně zintenzivnili útoky a používají všechno co mají,“ řekl Kanaševyč. Terčem ruských naváděných leteckých bomb je podle něho každodenně Kupjansk i další obce v okolí na pravém břehu řeky Oskil. Hlavním problémem je stále rozšířenější používání dronů s optickým vláknem.

„Útočí na pohybující se cíle. Sledujeme, že nemají žádný zvláštní cíl, a tak útočí na civilní auta stejně jako na vojenská vozidla,“ popsal Kanaševyč. Dodal, že i když v některých obcích není možné kvůli špatné bezpečnostní situaci obnovit dodávky vody, plynu a elektřiny, lidé tam přesto zůstávají.

Ruské ministerstvo obrany v pátek informovalo, že jeho vojska dobyla obec Moskovka v Charkovské oblasti. Toto tvrzení nelze nezávisle ověřit. Vesnice tohoto jména se nachází na severozápad od Kupjansku. Podle projektu DeepState blízkého ukrajinské armádě je Moskovka pod kontrolou Ukrajinců.