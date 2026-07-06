O kolik si přidali v hlášení Putinovi víc? Rusové zkreslili svá vítězství na mapách

Při páteční poradě ve velitelském stanovišti generálové před Putinem vyjmenovávali ukrajinská města a obce, které podle nich ruská armáda už obsadila nebo se je chystá dobýt. Za jejich zády přitom visely mapy zachycující údajný postup ruských jednotek.
Kreml nejprve zveřejnil záběry s rozostřenými mapami, později ale publikoval jejich verzi ve vysokém rozlišení. Právě ta umožnila porovnání ruských map s ukrajinským projektem DeepState. Srovnání, které provedl vojenský analytik s přezdívkou M0nstas, ukazuje, že ruská obrana na mapách výrazně nadsazuje postup svých jednotek.
Na ruských mapách se jako dobyté objevuje město Kosťantynivka v Doněcké oblasti i Časiv Jar a území západně od něj. Do oblasti údajně ovládané Moskvou se navíc dostalo také město Orichiv. Mapy zároveň naznačují, že ruské jednotky postoupily až k obci Pokrovske v Dněpropetrovské oblasti. Podle DeepState se přitom stále nacházejí zhruba 20 kilometrů odtud u obce Ternovate.
Rusko v noci na sobotu oznámilo, že Kosťantynivku zcela dobylo. Putin se posléze v televizním vysílání objevil v uniformě před generálním štábem a poděkoval ruským vojákům s tím, že její zisk má „velký strategický význam“. Ukrajina dobytí města popřela s tím, že boje stále pokračují.
Rozpor se týká také Mykolajivky. Zatímco ruské mapy ukazují, že do města už vojáci vstoupili, podle DeepState se k němu ani nepřiblížili. Ruské ministerstvo obrany navíc zakresluje své formace výrazně blíže k Záporoží, než odpovídá ukrajinským mapám.
„Rozdíl mezi mapami ruského ministerstva obrany a DeepState lze označit za přikrášlování či nadsazování výsledků,“ řekl portálu Agenstvo ukrajinský analytik Kyrylo Mychajlov. Podle něho mapy projektu DeepState mnohem lépe odpovídají skutečné situaci na frontě.
Putin ruské velitelské stanoviště navštívil poprvé po půl roce. Kreml návštěvu prezentoval jako důkaz úspěchů ruské armády.
Ještě větší rozdíl než mezi ruskými mapami ale panuje mezi tvrzeními šéfa Kremlu a údaji DeepState. Putin totiž prohlásil, že jeho armáda od začátku roku obsadila více než 3000 kilometrů čtverečních ukrajinského území. DeepState naproti tomu uvádí přibližně 770 kilometrů čtverečních.
Putin chce zapůsobit na Trumpa
Záběry z prezidentovy návštěvy Kreml zveřejnil v pátek pozdě v noci. Podle Agenstva to nebyla náhoda. „Neobvykle pozdní zveřejnění záběrů pravděpodobně souviselo se snahou zvýšit jejich mediální dopad především ve Spojených státech,“ uvádí nezávislý portál.
Putin chtěl zřejmě akcentovat zejména sdělení o postupu v Kosťantynivce. O tom se totiž zmínil také o den později v telefonátu s prezidentem USA Donaldem Trumpem. V něm podle Kremlu nakreslil Trumpovi „obrázek skutečné situace na bojišti, kde ruské síly sebevědomě postupují“.
Řada analytiků přitom upozorňuje, že ruský postup na frontě se v posledních měsících prakticky zastavil. Kromě toho Rusko čelí opakovaným ukrajinským úderům hluboko na svém území, které cílí na ropnou infrastrukturu a uvrhly zemi do rozsáhlé palivové krize. Ukrajinské útoky na Trumpa podle deníku Financial Times udělaly „velký dojem“.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil tvrzení o dobytí Kosťantynivky za lež. „Putin se rozhodl lhát světu i prezidentovi Spojených států o situaci na frontě. Tvrdí, že Rusko údajně dobylo Kosťantynivku v Donbasu. To samozřejmě není pravda. Je to jen další ruská lež, jejímž cílem je vytvořit alespoň nějakou zprávu,“ uvedl.
Zároveň ruského prezidenta vyzval, aby se s ním setkal přímo v Kosťantynivce. Podle Zelenského by pro Putina neměl být problém přijet do města, pokud je skutečně pod ruskou kontrolou, jak Moskva tvrdí.
Putin s Trumpem hovořil jen pár dní před summitem NATO v Ankaře, kde budou členské země jednat o vyčlenění další vojenské pomoci Ukrajině. Zelenskyj po posledním ruském útoku na Kyjev, při kterém v noci na pondělí zahynulo čtrnáct lidí, označil za důležité, aby spojenci na summitu přijali silná rozhodnutí na podporu ukrajinské protivzdušné obrany.