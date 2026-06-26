Obrátíme zbraně proti Kremlu, hrozí voják Putinovi. Chce setkání v živém přenosu

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  14:39aktualizováno  14:39
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Ruský veterán Alexandr Lunin pohrozil Kremlu ozbrojenou vzpourou, pokud si s ním prezident Vladimir Putin nepromluví v živém televizním vysílání. Ve čtvrtek zveřejnil video, v němž uvedl, že chce hlavě státu sdělit „celou pravdu o tom, co se právě děje v naší zemi“. Nahrávku během dne zhlédlo téměř 11 milionů lidí.

Lunin ve svém vystoupení ostře zaútočil na velení ruské armády. „Velitelé nechávají tisíce vojáků zavírat do jam a mučit je za to, že odmítli plnit hloupé sebevražedné rozkazy nebo odevzdávat peníze svým nadřízeným,“ vzkázal veterán bojů na Ukrajině.

Zároveň varoval, že pokud nedostane možnost setkat se s Putinem v Kremlu během živého televizního vysílání, „následky budou velmi vážné“ a armáda „obrátí své zbraně proti Kremlu“.

Ruský voják hrozí převratem, video s výzvou Putinovi má miliony zhlédnutí.
Ruský voják dobrovolnické brigády BARS-16 operuje na frontové linii u města Sivers’k na východní Ukrajině. (5. prosince 2025)
Muži čekají v náborovém středisku pro smluvní vojenskou službu v Balašiše u Moskvy. (27. května 2026)
Lidé procházejí kolem mobilního náborového střediska ruské armády v Petrohradu. (12. června 2026)
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Video se rychle rozšířilo po ruských sociálních sítích a během prvních 24 hodin nasbíralo podle portálu Meduza téměř 11 milionů zhlédnutí.

Lunin tvrdí, že ho kontaktovali lidé napojení na ruské ministerstvo obrany a požádali ho o předání vzkazu prezidentovi. Putin podle veterána zhlédnul jedno z jeho předchozích videí umístěných na internet.

Devětatřicetiletý Lunin pochází z Voroněžské oblasti. V armádě sloužil v hodnosti seržanta. Meduza píše, že působil ve 150. motostřelecké divizi a ve službě utrpěl zranění. Do roku 2023 používal příjmení Pustovalov.

Sám Lunin uvedl, že se bojových operací účastní už od svých 19 let a prošel několika konfliktními oblastmi.

V roce 2022 vstoupil do dobrovolnického praporu Sudoplatov, který vznikl pod vedením okupačních úřadů v ukrajinském Melitopolu. Z řadového střelce se vypracoval na velitele průzkumné čety. Ve službě utrpěl sérii zranění a podle svých slov se potýká také s psychickými problémy.

Na frontě už dnes nepůsobí. Tvrdí, že ho v roce 2025 vyloučili z oddílu Bars poté, co zveřejnil video kritizující vyslání vojáků do akce bez pušek.

Od začátku roku 2026 se soustředí na sociální sítě, kde zveřejnil na 700 videí. „Vojáci mi z fronty dál posílají záběry zachycující skutečné poměry v ruské armádě,“ prohlásil Lunin.

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