Ukrajinci se útoky snaží destabilizovat ruskou společnost, prohlásil Putin

Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi a součástí obrany jsou i údery v hloubi ruského území. Ukrajina uvádí, že při úderech na cíle v Rusku míří na vojenské, logistické a s ropným průmyslem spojené cíle.
Moskva nyní přišla s obviněním z útoků na civilisty. Dronovým útokům čelí i Ukrajina, která pravidelně informuje o ruských zásazích bytových domů či obchodů, ačkoli Rusko trvá na tom, že útočí jen na vojenská zařízení.
Stávající rozhovory mezi Moskvou a Kyjevem o ukončení války, které se snaží zprostředkovat Spojené státy, dosud žádný průlom nepřinesly. Zelenskyj proto opakovaně navrhoval přímé setkání s Putinem, který ale reagoval poznámkou, že k tomu nevidí důvod.
V úterý při projevu k absolventům vojenských škol navíc řekl, že současné ukrajinské dronové útoky, které podle něj míří na civilisty, takové schůzce nenahrávají.
Putin se také vyjádřil o důvodech války, kterou Rusko označuje za speciální vojenskou operaci. Šéf Kremlu řekl, že Rusko bylo po osm let trpělivé, než bylo v roce 2022 donuceno vystoupit na podporu obyvatel Donbasu. Poznamenal, že kdykoli se Rusko rozhodne hájit své zájmy, je obviňováno z agrese.