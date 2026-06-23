Ukrajinci se útoky snaží destabilizovat ruskou společnost, prohlásil Putin

Autor: ,
  14:31aktualizováno  14:31
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ruský prezident Vladimir Putin vystupuje na setkání s absolventy vojenských a...

Ruský prezident Vladimir Putin vystupuje na setkání s absolventy vojenských a bezpečnostních vysokých škol v Moskvě. (23. června 2026) | foto: Yury KochetkovČTK

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)
Lidé v Moskvě sledují dým po útoku ukrajinských bezpilotních letounů na...
Ruský prezident Vladimir Putin vystupuje na setkání s absolventy vojenských a...
Ruský prezident Vladimir Putin vystupuje na setkání s absolventy vojenských a...
58 fotografií
Ruský prezident Vladimir Putin v úterý prohlásil, že Ukrajina útočí na civilisty a že kvůli těmto úderům nevidí důvod k přímým rozhovorům s hlavou ukrajinského státu Volodymyrem Zelenským. Šéf Kremlu míní, že cílem ukrajinských dronových útoků je destabilizace ruské společnosti.

Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi a součástí obrany jsou i údery v hloubi ruského území. Ukrajina uvádí, že při úderech na cíle v Rusku míří na vojenské, logistické a s ropným průmyslem spojené cíle.

Moskva nyní přišla s obviněním z útoků na civilisty. Dronovým útokům čelí i Ukrajina, která pravidelně informuje o ruských zásazích bytových domů či obchodů, ačkoli Rusko trvá na tom, že útočí jen na vojenská zařízení.

Stávající rozhovory mezi Moskvou a Kyjevem o ukončení války, které se snaží zprostředkovat Spojené státy, dosud žádný průlom nepřinesly. Zelenskyj proto opakovaně navrhoval přímé setkání s Putinem, který ale reagoval poznámkou, že k tomu nevidí důvod.

V úterý při projevu k absolventům vojenských škol navíc řekl, že současné ukrajinské dronové útoky, které podle něj míří na civilisty, takové schůzce nenahrávají.

Putin se také vyjádřil o důvodech války, kterou Rusko označuje za speciální vojenskou operaci. Šéf Kremlu řekl, že Rusko bylo po osm let trpělivé, než bylo v roce 2022 donuceno vystoupit na podporu obyvatel Donbasu. Poznamenal, že kdykoli se Rusko rozhodne hájit své zájmy, je obviňováno z agrese.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.