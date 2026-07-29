Čerezov se podle médií vracel v noci domů z práce a když otevíral dveře do bytu, útočník na něj několikrát vystřelil. „Poraněného hospitalizovali a lékaři mu poskytují pomoc,“ uvedla státní agentura TASS.
Ruský vyšetřovací výbor informoval o pokusu o vraždu podnikatele, ale jméno oběti nezveřejnil, uvedlo Radio Svoboda. Že se jednalo o Čerezova, píší média. Vyšetřovatelé podle stanice zvažují různé teorie, včetně souvislosti mezi útokem a Čerezovovou profesní činností.
Čerezov je zakladatelem a ředitelem společnosti nazvané Ruská laboratoř letecké dopravy (RLVT), která vznikla v roce 2022 a zabývá se vývojem bezpilotních letounů. Ve stejném roce Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu.
Společnost mimo jiné vyvíjí a vyrábí drony „Ovod“, které ruské jednotky používají ve válce proti sousední zemi Evropská unie kvůli tomu firmu zařadila na svůj sankční seznam.
Ukrajina, která se brání ruské vojenské agresi, zatím informace o střelbě na Čerezova nekomentovala. Od začátku ruské invaze byla zabita řada vysoce postavených ruských vojenských představitelů, přičemž Moskva z útoků obvykle obvinila Ukrajinu a k některým z útoků se přihlásila ukrajinská vojenská rozvědka. V případě Čerezova se zatím ani jedno z toho nestalo.