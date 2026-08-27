Útoky dronů ochromily Lukoil. Ruskému gigantu stojí všechny hlavní rafinerie

Poslední útok zasáhl závod Nižegorodněftěorgsintez, známý pod zkratkou NORSI. Po úderu dronu tam vypukl požár a Lukoil následně zastavil zpracování ropy i výrobu ropných produktů.
Gubernátor Nižněnovgorodské oblasti Gleb Nikitin útok potvrdil, konkrétní společnost ale nejmenoval. Zdroje agentury Reuters uvedly, že drony poškodily některé zpracovatelské jednotky, vnitřní komunikaci i další systémy potřebné pro chod závodu.
NORSI přitom představuje důležitou součást ruského ropného průmyslu. Podle objemu zpracované ropy jde o čtvrtou největší rafinerii v zemi a ve výrobě benzinu jí patří druhé místo. Ročně dokáže zpracovat přes 15 milionů tun ropy.
Lukoil už předtím odstavil rafinerii Permněftěorgsintez, kde se provoz zastavil 21. srpna, a závod ve Volgogradu, který stojí od 31. července. S výpadkem NORSI tak přestaly zpracovávat suroviny všechny hlavní ruské rafinerie společnosti, píše Reuters.
Nejde o první problémy NORSI v posledních měsících. Útoky dronů tam přerušily provoz také v červenci, červnu, květnu a dubnu.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve čtvrtek prohlásil, že na ukrajinské údery na ruskou hospodářskou a obchodní infrastrukturu tvrdě odpoví. Rusko však podle něj nemá potřebu eskalovat vojenské akce na Ukrajině, protože jeho síly i tak postupují.
Agentura Bloomberg přitom ve středu s odvoláním na tři zdroje blízké Kremlu uvedla, že Rusko zvažuje zesílení útoků balistickými raketami na Kyjev, včetně cílů v centru města, a na klíčovou infrastrukturu v dalších částech Ukrajiny. Moskva podle agentury totiž soudí, že jednání o mírové dohodě se ocitlo ve slepé uličce.
Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi ve válce rozpoutané na Putinův rozkaz vpádem ruských vojsk v únoru 2022. Součástí bojů jsou i časté vzájemné vzdušné údery, které v poslední době zesílily z obou stran. Ukrajina si v poslední době kromě zařízení jako rafinerie bere na mušku i sklady velkých ruských internetových prodejců.