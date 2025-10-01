V Oděse a Mykolajivu se chtějí spojit s Ruskem, ale bojí se to říct, tvrdí Kreml

V jihoukrajinské Oděské a Mykolajivské oblasti žije mnoho lidí, kteří chtějí spojit svůj osud s Ruskem, ale bojí se to říct. Ve středu to prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, který k tomu ovšem neposkytl žádné důkazy. Peskov odpovídal na otázku, co by se stalo, kdyby lidé v těchto dvou regionech měli možnost hlasovat o tom, zda být součástí Ruska.
Zaměstnanec ve městě Bilhorod-Dnistrovskyj v Oděské oblasti si prohlíží zkázu v lihovaru zasaženém ruským útokem dronů. (29. září 2025) | foto: Nina LiashonokReuters

Rusko je záměrně vágní ohledně toho, jak velké území Ukrajiny by chtělo získat. Válku proti sousední zemi v rozporu s mezinárodním právem vede od února 2022 mimo jiné s odůvodněním, že brání rusky mluvící obyvatelstvo před represemi ze strany vlády v Kyjevě.

Na podzim 2022 Rusko prohlásilo za součást svého území ukrajinskou Doněckou, Luhanskou, Chersonskou a Záporožskou oblast poté, co se tam uskutečnila referenda, která Ukrajina a většina států OSN odmítla a neuznala. Všechny tyto regiony Moskva ovládá jen zčásti.

Jakákoliv prohlášení naznačující, že Moskva se snaží získat podporu v dalších částech Ukrajiny, mohou být pro Kyjev znepokojivá.

„Jak v Oděské, tak v Mykolajivské oblasti je mnoho lidí, kteří by si určitě přáli spojit svůj osud s Ruskem,“ řekl Peskov. „Zřejmě ale nyní nemohou dát najevo své přání, bylo by to pro ně životu nebezpečné,“ dodal mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina.

Ukrajinské ministerstvo zahraničí na žádost o vyjádření k Peskovovu tvrzení nereagovalo.

Rusko denně útočí na ukrajinská města, včetně Oděsy a Mykolajiva, a jeho agrese na Ukrajině stála život desetitisíce lidí, mezi kterými je mnoho civilistů. Moskva popírá, že by útočila na civilní cíle, nicméně informace od ukrajinských úřadů a médií svědčí o tom, že opak je pravdou.

Nacionalisté včetně exprezidenta Dmitrije Medveděva opakují, že ruská armáda by měla prorazit mnohem hlouběji do ukrajinského území a obsadit regiony kolem Mykolajiva i kolem Oděsy, která je důležitým černomořským přístavem.

Ukrajině by pak mohlo hrozit, že ztratí přístup k Černému moři a stane se okleštěným vnitrozemským státem. Už v roce 2014 Rusko anektovalo ukrajinský poloostrov Krym.

