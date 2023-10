Lipavský je v Kyjevě. Sedmadvacítka ministrů zahraničí EU poprvé jedná v cizině

V Kyjevě se v pondělí scházejí ministři zahraničí zemí Evropské unie. Na sociální síti X to oznámil šéf unijní diplomacie Josep Borrell, který je už v ukrajinské metropoli. Podle Borrella to bude vůbec poprvé, co se zástupci diplomacií všech států evropské sedmadvacítky setkají mimo území unie. V Kyjevě je i český ministr zahraničí Jan Lipavský.