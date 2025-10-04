Na Ukrajině zemřel francouzský novinář, zasáhl ho ruský dron

Při ruském dronovém útoku v Doněcké oblasti v pátek zemřel francouzský fotožurnalista Antoni Lallican. Jeho úmrtí potvrdil i francouzský prezident Emmanuel Macron. Při stejném incidentu utrpěl zranění také ukrajinský novinář Heorhij Ivančenko. Sedmatřicetiletý Lallican je prvním novinářem, kterého na Ukrajině zabil dron. Oba reportéři na sobě přitom měli nápis „tisk“.
Podle ukrajinských úřadů doprovázel Lallican spolu s dalšími novináři jednotku ukrajinské armády na východě Doněcké oblasti asi dvacet kilometrů od frontové linie, když jej v pátek v ranních hodinách zabil ruský dron, což na síti X oznámil také Macron.

„Oba novináři měli na sobě ochranné vybavení a na vestách měli rozpoznávací znaky a nápis ‚tisk‘,“ doplnily ukrajinské úřady. Podle novinářské organizace Reportéři bez hranic (RSF) mělo toto označení i auto, ve kterém jeli.

„Je to poprvé, co novináře na Ukrajině zabil dron,“ zdůraznily ve společném prohlášení francouzské mediální odbory, Evropská federace novinářů (FEJ) a Mezinárodní federace novinářů (FIJ). Společně útok, který označily za válečný zločin, odsoudily a požádaly o rychlé vyšetřování s cílem identifikovat pachatele. Stejné požadavky vyslovila i organizace RSF.

Sedmatřicetiletý Lallican pracoval pro několik francouzských médií, včetně deníků Le Monde, Le Figaro, Libération a magazínu Paris Match. Přispíval také do německých periodik Der Spiegel a Die Welt a do švýcarského deníku Le Temps. Od roku 2018 byl zaměstnancem fotografické agentury Hans Lucas. Její prezident Wilfrid Estève uvedl, že Lallican pravidelně jezdil na Ukrajinu a popsal ho jako milého kolegu se srdcem na dlani.

Údaje o počtu novinářů, kteří v konfliktu na Ukrajině zemřeli od začátku ruské invaze v únoru 2022, se liší. UNESCO uvádí, že při výkonu svého povolání na Ukrajině zahynulo 22 novinářů, francouzské mediální odbory hovoří o 17 obětech a RSF informuje o 14 zemřelých, z nichž čtyři měli francouzské občanství.

