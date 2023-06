Šojgu navštívil bojující Rusy. Ukrajinci už osvobodili 130 čtverečních kilometrů

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Šojgu při návštěvě oblasti konfliktu podle agentury RIA Novosti navštívil předsunuté kontrolní stanoviště a dal velitelům Západního vojenského okruhu rozkaz, aby „prováděli aktivní průzkum s cílem předem odhalit plány nepřítele“.

Resort obrany na svém telegramovém kanálu zveřejnil 47vteřinové video bez záznamu zvuku, na kterém Šojgu obhlíží situaci z letadla nebo se radí s vojenskými veliteli, včetně Jevgenije Nikiforova, který stojí v čele vojsk Západního vojenského okruhu.

Z prohlášení ministerstva obrany není jasné, kdy Šojgu tuto cestu podnikl ani kde přesně byl.

Náčelník generálního štábu Gerasimov se od sobotních překotných událostí na veřejnosti ještě neobjevil.

Wagnerovci v čele s Prigožinem v sobotu podnikli tažení směrem na Moskvu proti podle nich zkorumpovanému a nekompetentnímu vojenskému vedení Ruska.

Po uzavření dohody zprostředkované běloruským autoritářským vůdcem Alexandrem Lukašenkem se však stáhli. Součástí dohody byla beztrestnost pro účastníky vzpoury výměnou za jejich návrat do táborů i to, že se Prigožin přesune do Běloruska.

Agentura Reuters podotýká, že není jasné, zda ruský prezident Vladimir Putin také souhlasil s nějakými výměnami ve vedení ozbrojených sil nebo zda udělal nějaké další ústupky.

Osvobozeno na 130 km čtverečních

Ukrajinské síly od začátku protiofenzivy osvobodily zhruba 130 čtverečních kilometrů území podél linie jižní fronty. Informovala o tom v pondělí náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová, kterou citovala agentura Reuters.

„Situace na jihu se během posledního týdne podstatně nezměnila,“ dodala Maljarová. Z východní části fronty, která zahrnuje směry na Lyman, Bachmut, Avdijivku a Marjinku, bylo podle jejích informací během uplynulého týdne hlášeno asi 250 bojových střetů.

„Ukrajina v rámci širší protiofenzivy zvýšila intenzitu útoků v okolí Bachmutu v Doněcké oblastí,“ píše britská vojenská rozvědka, podle které ukrajinské síly pokročily „na severním i jižním křídle města“. Rusko také podle podle Londýna pravděpodobně nemá dostatečné rezervy pozemních sil, aby posílilo stávající jednotky na dvou od sebe vzdálených úsecích fronty, kde Ukrajina útočí nejvíce - od Bachmutu až po východní břeh řeky Dněpr.

Zdroje ukrajinské armády, které cituje zpravodajský server CNN, uvedly, že frontové linie na Ukrajině za poslední dva dny zažily těžké boje s více než 20 střety v Doněcké oblasti. V Kupjanské oblasti u Charkova, kde se Rusové už více než měsíc snaží o průlom, spustila ruská strana silnou dělostřeleckou a minometnou palbu.

V okolí Bachmutu „drží (vojáci) iniciativu, pokračují v útočných operacích a zatlačují nepřítele zpět. Za poslední den postoupily ukrajinské síly na jižním a severním křídle kolem Bachmutu o 600 až 1 000 metrů,“ řekl mluvčí východního uskupení ukrajinských vojsk Serhij Čerevatyj. Podle jeho informací bylo za poslední den zabito téměř 200 ruských vojáků, dodala CNN, která nemůže ověřit ukrajinská tvrzení o bojovém postupu či ztrátách.