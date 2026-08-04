„Rusové zaútočili na civilní infrastrukturu města pomocí řízených leteckých bomb,“ uvedl Hryhorov na Telegramu. „Bohužel máme v tuto chvíli informace o jedné oběti. Jsou zde také zranění,“ dodal.
Dron zasáhl sklad poblíž ruského Petrohradu, uvedl v úterý ráno gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko. Podrobnosti útoku zatím nejsou známy.
Ukrajina se už pátým rokem brání ruské vojenské agresi, přičemž součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran. Obě strany tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele nebo jeho energetickou infrastrukturu, ale při útocích umírají i civilisté. Podle dostupných informací zejména na ukrajinské straně, na kterou útočí ruská armáda.