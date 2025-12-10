Útok na další tanker ruské stínové flotily: Ukrajinci ukázali zásah na videu

Ukrajinské drony zaútočily v ukrajinské ekonomické zóně, kterou se loď snažila proplout maximální rychlostí. Mířila do přístavu Novorossijsk. Drony kriticky poškodily loď v hodnotě 30 milionů dolarů (asi 623 milionů Kč), která byla s to při jedné plavbě přepravit ropu za 60 milionů dolarů, napsal portál. Na tanker Dashan uvalily sankce Ukrajina, Evropská unie, Británie, Kanada, Austrálie a Švýcarsko, dodal.
Jde o třetí útok na ruské tankery během posledních dvou týdnů. Na konci listopadu drony Sea Baby poškodily tankery Kairos a Virat. Obě lodě byly prázdné a pluly do Novorossijsku pro náklad ropy,, napsal server RBK-Ukrajina s odvoláním na anonymní zdroje v ukrajinské tajné službě SBU.
Prodej ropy představuje důležitý zdroj příjmů pro Rusko financující válku proti Ukrajině, která trvá už skoro čtyři roky.