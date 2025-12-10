Útok na další tanker ruské stínové flotily: Ukrajinci ukázali zásah na videu

Autor: ,
  22:41
Na sociálních sítích a na internetu se objevily údajné záběry z útoku bezposádkových plavidel Sea Baby na tanker Dashan, plující pod vlajkou Komorských ostrovů. Útok podle portálu tanker „vyřadil z provozu“.

Ukrajinské drony zaútočily v ukrajinské ekonomické zóně, kterou se loď snažila proplout maximální rychlostí. Mířila do přístavu Novorossijsk. Drony kriticky poškodily loď v hodnotě 30 milionů dolarů (asi 623 milionů Kč), která byla s to při jedné plavbě přepravit ropu za 60 milionů dolarů, napsal portál. Na tanker Dashan uvalily sankce Ukrajina, Evropská unie, Británie, Kanada, Austrálie a Švýcarsko, dodal.

Ukrajinské námořní drony napadly v Černém moři další tanker patřící do ruské stínové flotily. (10. prosince 2025)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Jde o třetí útok na ruské tankery během posledních dvou týdnů. Na konci listopadu drony Sea Baby poškodily tankery Kairos a Virat. Obě lodě byly prázdné a pluly do Novorossijsku pro náklad ropy,, napsal server RBK-Ukrajina s odvoláním na anonymní zdroje v ukrajinské tajné službě SBU.

Prodej ropy představuje důležitý zdroj příjmů pro Rusko financující válku proti Ukrajině, která trvá už skoro čtyři roky.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.