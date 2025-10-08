Tomahawky Kyjevu? Trump už se rozhodl, může jimi stupňovat nátlak na Putina

Autor:
  14:02
Americký prezident Donald Trump hodlá poskytnout Ukrajině malé množství střel Tomahawk, aby zatlačil na Rusko a donutil Vladimira Putina zasednout k jednacímu stolu s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Píše to španělský deník El Mundo. Šéf Bílého domu se už ve věci údajně rozhodl, jaké budou jeho kroky, ale zatím není oficiálně známé.
Porovnání dosahu střel ATACMS a Tomahawk na mapě Institute for the Study of War

Porovnání dosahu střel ATACMS a Tomahawk na mapě Institute for the Study of War | foto: x.com/TheStudyofWar

Americká střela s plochou dráhou letu Tomahawk
Americký prezident Donald Trump při návštěvě kanadského premiéra Marka Carneyho...
Vladimir Putin (6. října 2025)
Volodymyr Zelenskj v OSN (24. září 2025)
17 fotografií

Zelenskyj požádal Trumpa o tomahawky s tím, že je nakoupí a předají Ukrajině státy NATO. Americký prezident v pondělí uvedl, že už se o dodávce této zbraně „rozhodl“. Dodal, že před odesláním musí vědět, k jakým účelům Kyjev tyto rakety chce. Zdůraznil, že nehodlá eskalovat válku.

Podle portálu Axios ukrajinské úřady nevědí, jaké je Trumpovo rozhodnutí. Zdroj blízký ukrajinské vládě webu sdělil, že Trumpova administrativa má obavy, zda USA dovedou používání raket Ukrajinou kontrolovat.

Španělský portál El Mundo cituje zdroje blízké Bílému domu, podle nichž Trump má v úmyslu tomahawky dodat, ale pouze v malém počtu a jako páku, aby ruský prezident Vladimir Putin souhlasil s upřímným jednáním se Zelenským. Pokud se Kreml bude vzpírat, pak tyto dodávky budou větší.

Střely Tomahawk s dlouhým doletem jsou schopné zasáhnout Moskvu i Petrohrad. El Mundo je dává do souvislosti s ukrajinskou vojenskou kampaní zaměřenou na ničení ruské energetické soustavy.

Porovnání dosahu střel ATACMS a Tomahawk na mapě Institute for the Study of War

Kyjev chce podle něj tímto způsobem vrátit Rusku úder za jeho útoky na ukrajinské energetické systémy. Zároveň tak hodlá omezit ruský export, z něhož Moskva financuje svoji agresi vůči sousednímu státu.

Kreml k Trumpově vyjádření uvedl, že chce bližší upřesnění, jaké je jeho rozhodnutí. Putinlv mluvčí Dmitrij Peskov připomněl dřívější slova ruského prezidenta, podle něhož poskytnutí střel Tomahawk zničí vztahy mezi Moskvou a Washingtonem.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.