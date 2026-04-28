Ukrajinci neustávají v ničení Tuapse. Části města evakuují, pláže pokryla ropa

  11:09aktualizováno  11:09
Ukrajina v noci na úterý provedla další dronový úder na rafinerii ve městě Tuapse na jihozápadě Ruska. Na místě vypukl rozsáhlý požár, oznámil gubernátor Veniamin Kondraťjev. Úřady evakuují obyvatele v okolí závodu. Ukrajina podniká údery na ruské vojenské a energetické objekty, aby snížila možnosti Moskvy financovat válku.

Válka na Ukrajině

„Na hašení požáru se podílí 164 lidí, nasazeno je 46 kusů techniky,“ oznámil gubernátor ruského Krasnodarského kraje Kondraťjev. Poznamenal, že se zásahový tým brzy rozšíří. Úřady mezitím zřídily nouzové ubytování pro evakuované v místní škole.

Ukrajinské drony zasáhly ropnou rafinerii v Tuapse
Specialisté v černomořském přístavu Tuapse sbírají mazut, jenž se vyplavil na břeh po požáru v rafinerii, kterou zasáhl ukrajinský úder. (25. dubna 2026)
Dělníci v černomořském přístavu Tuapse sbírají mazut, jenž se vyplavil na břeh po požáru v rafinerii, kterou zasáhl ukrajinský úder. (25. dubna 2026)
Následky útoku na ruský ropný terminál Tuapse (21. dubna 2026)
Tuapse je významný přístav, který slouží mimo jiné jako exportní centrum ropných produktů. Ve městě se vedle námořního terminálu nachází i velká ropná rafinerie schopná zpracovat 12 milionů tun ropy ročně.

Rafinerie stejně jako přístavní zařízení v Tuapse se staly terčem ukrajinských úderů opakovaně. Před týdnem 20. dubna Ukrajina podnikla nálet na tamní námořní terminál, kde následně vypukl velký požár.

Stanice BBC uvedla, že se vznítila uskladněná ropa. Hasičům se plameny podařilo uhasit po pěti dnech. Ukrajina na Tuapse zaútočila i 16. dubna.

Stanice Deutsche Welle (DW) před týdnem napsala, že dvojice nedávných ukrajinských vzdušných útoků na rafinerii a ropný terminál v Tuapse způsobila rozsáhlé ekologické škody.

Místní úřady i obyvatelé informovali o úniku ropy do moře i toxickém „ropném dešti“, uvedla stanice. O rozsahu ekologických škod se po nejnovějším útoku úřady nezmínily.

Ukrajina se už přes čtyři roky brání ruské invazi, součástí jsou vzdušné útoky obou stran. Představitelé napadené země i armáda opakují, že se svými útoky na ropnou infrastrukturu v Rusku snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje nerostných surovin.

Tuapse

