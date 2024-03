Denacifikace? Pěkná blbost, prohlásil Carlson o Putinově důvodu pro válku

„Měl jsem z Putina dojem, že je nervózní. Nakráčel na interview jako příliš připravený student,“ prohlásil Carlson v podcastu s Lexem Fridmanem.

Na otázku, co si myslí o Putinově zdůvodnění invaze na Ukrajině, která má podle šéfa Kremlu vést k „denacifikaci“ sousední země, Carlson odpověděl, že vůbec nechápal, co to znamená.

„Denacifikace? Považoval jsem to za jednu z největších hloupostí, které jsem kdy slyšel. Ta konverzace mě štvala. Je to argumentační faul, je to způsob, jak někoho spojit se zlým režimem, který už neexistuje. Nazývat Ukrajince nacisty mi přišlo dětinské,“ prohlásil Carlson.

Dodal, že nacismus už neexistuje, protože je „neoddělitelný od německého národa“. „Jsem velmi proti nacismu. Pouze říkám, že v roce 2024 nacistické hnutí neexistuje. Je to způsob, jak nazvat lidi zlem,“ dodal s tím, že Putin podle něho nicméně věří všemu, co říká.

Fakt, že v ukrajinském parlamentu (na rozdíl od Ruska) není zastoupena ani jedna krajně pravicová strana, nebo to, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je židovského původu a jeho příbuzní umírali za holokaustu, Kreml nevidí jako překážku pro to, aby ho opakovaně nazýval nacistou.

Putin v rozhovoru z počátku února tvrdil, že Ukrajina patří mezi „historická území“ Ruska, a příčiny ruské invaze hledal v éře Kyjevské Rusi v devátém století. Kromě toho prohlašoval, že je nemožné, aby Rusko bylo na Ukrajině poraženo. Ruský prezident také odmítl, že by Rusko mohlo napadnout i další země ve východní Evropě.

Na průběh rozhovoru s Carlsonem si v předchozích týdnech postěžoval také Putin, jenž prohlásil, že od západního novináře čekal agresivní otázky, ale místo toho se mu dostalo nudné konverzace. „Nejenže jsem na to byl připraven, ale chtěl jsem to, protože by mi to dalo příležitost reagovat podobným způsobem,“ řekl zklamaně ruský prezident.

Ten se Carlsonovi během interview otevřeně posmíval, mimo jiné poukazoval na skutečnost, že se neúspěšně snažil získat práci u americké Ústřední zpravodajské služby (CIA). Moderátor rovněž nebyl schopen Putina usměrnit, takže šéf Kremlu desítky minut nepřerušovaně řečnil.

Podle portálu Meduza Carlson nedal Putinovi ani jedinou nepříjemnou otázku, jakkoli to před rozhovorem sliboval, a nechal ho, aby „vyprávěl to, co vždycky“.