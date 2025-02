Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Jsem velmi zklamán, slyšel jsem, že jsou rozrušeni, že nemají místo na jednáních,“ řekl Trump v úterý novinářům ve svém letovisku Mar-a-Lago na Floridě. Americký prezident uvedl, že i „nepříliš dobrý“ vyjednavač konflikt mohl vyřešit už před lety, aniž by ztratil území nebo lidské životy.

„Myslím, že mám moc tuhle válku ukončit, a myslím, že se mi to daří. Dnes jsem ale slyšel, že ‚my jsme nebyli pozváni‘. No, vždyť válčíte už tři roky. Neměli jste s tím nikdy začínat. Mohli jste se dohodnout,“ dodal.

Trump rovněž zvýšil tlak na Zelenského, aby uspořádal prezidentské volby, čímž zopakoval jeden z klíčových požadavků Moskvy.

„Máme situaci, kdy na Ukrajině neproběhly volby, je tam stanné právo a rating tamního vůdce klesl na čtyři procenta,“ řekl Trump podle listu Washington Examiner. Ať už to udělal záměrně či omylem, neříkal pravdu. Lednový průzkum Kyjevského mezinárodního sociologického institutu (KIIS) uvádí, že Zelenského podporuje 52 procent Ukrajinců.

Ruský prezident Vladimir Putin, který je u moci čtvrt století, tvrdí, že Zelenskyj je v úřadu nelegitimně, protože v něm zůstává nad rámec svého mandátu a nemá pravomoc podepisovat dokumenty.

Pětileté funkční období Zelenského vypršelo loni v květnu. Ukrajinské zákony zakazují uspořádání voleb v době válečného stavu, který země vyhlásila poté, co ji Rusko na Putinův příkaz v roce 2022 napadlo.

„Jsem prezidentem Ukrajiny, protože mě volilo 73 procent lidí. A dnes jsem prezidentem, protože mě podporuje většina obyvatel mé země. Jsem vlastenec, stejně jako lidé, kteří brání naši zemi,“ řekl Zelenskyj v úterním rozhovoru pro německou televizi ARD.

„Rusko se mě samozřejmě chce zbavit. Možná už ne fyzicky, jako to udělali na začátku války, ale politicky. A to je naprosto pochopitelné, protože jsem velmi nepohodlný člověk, nepohodlný pro Putina,“ dodal.

Rusko chce zastavit barbarství, tvrdí Trump

Trump v úterý také řekl, že „Rusko chce něco udělat, chce zastavit divoké barbarství“. Zopakoval, že válka na Ukrajině by nikdy nezačala, kdyby byl prezidentem. Města na Ukrajině přirovnal k těm v Pásmu Gazy.

Zelenskyj americko-ruské rozhovory v saúdském Rijádu zkritizoval s tím, že snahy o ukončení války musí být spravedlivé a musí se jich účastnit Ukrajina i evropské země. „Rozhovory probíhají mezi zástupci Ruska a zástupci a USA. O Ukrajině bez Ukrajiny,“ podotkl.

Evropští představitelé se stále více obávají, že Trump při svém úsilí o dohodu s Ukrajinou udělá Rusku příliš mnoho ústupků. Trump však trvá na tom, že jeho jediným cílem je „mír“, který má ukončit největší konflikt v Evropě od druhé světové války.

Trump v Mar-a-Lagu rovněž prohlásil, že by nebyl proti, kdyby Evropané chtěli poslat mírové jednotky na Ukrajinu, aby jí tak v případě mírové dohody s Ruskem poskytli bezpečnostní garance.

„Pokud to Evropané chtějí udělat, bylo by to skvělé. Nemuseli bychom tam nikoho posílat, protože jsme velmi daleko,“ uvedl Trump.

V Evropě však ohledně možné mírové mise nepanuje jednota. Své vojáky na ni by byly ochotny poslat Francie, Británie nebo Švédsko, například Polsko svoji účast ale odmítá.