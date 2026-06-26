Jakou hrají USA roli? ptá se Lavrov. Trvá na tom, že na Aljašce došlo k dohodě

Autor: ,
  15:20
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pátek vyzval k objasnění role Spojených států ve snahách ukončit rusko-ukrajinskou válku. Uvedl to v reakci na komentář svého amerického protějšku Marka Rubia. Ten o den dříve novinářům řekl, že Washington a Moskva loni v létě na Aljašce neuzavřely žádné dohody ohledně Ukrajiny.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v Moskvě (19. června 2026)
Marco Rubio (25. června 2026)
Americký prezident Donald Trump se vítá s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Anchorage na Aljašce. (15. srpna 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské základně v Anchorage na Aljašce (15. srpna 2025)
33 fotografií

Šéf amerického resortu zahraničí přitom reagoval na dotaz novinářů ohledně ruských tvrzení, že USA neplní dohodu mezi prezidenty Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem z loňského setkání v Anchorage.

Moskva tvrdí, že země dospěly ke shodě o obrysech mírové dohody a hovoří o tom jako o „duchu Anchorage“. „Na Aljašce byl předložen návrh. Ale nestal se dohodou,“ řekl Rubio. USA jsou podle něj nadále připraveny sehrát konstruktivní roli při ukončení války, kterou Rusko vede pátým rokem proti Ukrajině.

„Samozřejmě, že celou tuto situaci je třeba objasnit. Faktem ale zůstává: na Aljašce byly projednávány americké návrhy, které ruská strana přijala,“ uvedl nyní Lavrov.

Putin podle Lavrova prošel řadu amerických návrhů, které do Moskvy předtím přivezl Trumpův vyslanec Steve Witkoff.

„Ruský prezident Vladimir Putin slíbil, že na schůzce na Aljašce poskytne svou reakci,“ uvedl Lavrov. „Pokud jedna strana – v tomto případě USA – předložila své návrhy na urovnání a způsob, jak k této krizi přistupovat, a druhá strana s těmito návrhy vyjádřila souhlas, pak se tvrzení, že k žádné dohodě nedošlo, zdá poněkud neelegantní,“ sdělil ruský ministr.

Jednání Trumpa a Putina v Anchorage skončilo oficiálně bez závěrečné dohody, oba prezidenti ale jednali o mírovém řešení války, kterou Rusko proti Ukrajině rozpoutalo v únoru 2022 zahájením invaze.

Moskva mimo jiné požaduje celý východoukrajinský region Donbas včetně části, kterou ruská vojska ani po čtyřech letech bojů nedokázala dobýt. To Kyjev odmítá. Ukrajina naopak navrhuje zastavit boje na současné linii a začít jednat, s čímž zase nesouhlasí Moskva.

Kritické komentáře Lavrova a dalších ruských představitelů z tohoto týdne podle Reuters poukazují na posun v ruském hodnocení snah Washingtonu o ukončení války. Diplomatické úsilí zamrzlo poté, co USA a Izrael v únoru zahájily válku proti Íránu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden řekl Trumpovi a dalším západním lídrům, že Kyjev obrací vývoj války svými údery hluboko na ruském území. Moskva tvrdí, že pokud diplomatické úsilí nepovede k mírovému řešení, dosáhne vítězství na bojišti.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Další sbohem. Reprezentační kariéru ukončil slávistický stoper Holeš

Mexický útočník Julian Quiňonés zpracovává balon před obráncem Tomášem Holešem.

Jakou hrají USA roli? ptá se Lavrov. Trvá na tom, že na Aljašce došlo k dohodě

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v Moskvě (19. června 2026)

Sto tisíc propuštěných a úspory. Šéf koncernu VW chystá velký záchranný třesk

Oliver Blume, předseda představenstva koncernu Volkswagen na autosalonu IAA v...

Trolejbusy se vrátily tam, kde to před 90 lety začalo. Nově jedou i na Strahov

Praha zprovoznila dvě nové trolejbusové tratě. Linka 51 pojede z Bořislavky na...

Uhry

Na polsko-ukrajinské frontě křik, na těch visegrádských zatím klid. A že by být nemusel

Andrej Babiš, Donald Tusk, Peter Magyar a Robert Fico na schůzce premiérů zemí...

Hrozí i více než 41 stupňů. Meteorologové řekli, kde čekají o víkendu nejvyšší teploty

Tropické počasí v Čechách pokračuje (19. června 2026)

Počet obětí zemětřesení ve Venezuele narůstá, úřady hlásí na 600 mrtvých

Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. (24. června 2026)

„Úleva, kterou si pracující zaslouží“. New York schválil zastropování nájemného

Příští starosta New Yorku Zohran Mamdani. (4. listopadu 2025)

Vedra komplikují víkendové plány. Pořadatelé ruší akce i zkracují program

Oproti pátku si v sobotu lidé na festivalu užili to pravé léto.

SPD do zprávy o extremismu nepatřila, rozhodl soud. Omluvu hnutí ale nepřiznal

Tisková konference poslaneckého klubu SPD. Na snímku Radim Fiala, předseda SPD...

Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky

Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...

Obrátíme zbraně proti Kremlu, hrozí voják Putinovi. Chce setkání v živém přenosu

Ruský voják hrozí převratem, video s výzvou Putinovi má miliony zhlédnutí.

Koalice chce snadnější výměny úředníků. Riskujete ztrátu miliard eur, řekl Hřib

Zleva ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě), ministryně pro místní...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.