Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ukrajina musí přestat s útoky na ruské rafinerie, trvá na svém Trump

Autor: ,
  9:45aktualizováno  9:45
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři na palubě letounu Air Force...

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři na palubě letounu Air Force One během návratu z dvoudenní návštěvy Irska. (13. září 2026) | foto: Kylie CooperReuters

Norsko se loučí s králem Haraldem V. Pohřbu se zúčastnil ukrajinský prezident...
Ukrajinské drony opět udeřily na ruské ropné rafinerie
Ukrajinci zasáhli ropnou rafinerii v Slavjansku. (28. června 2026)
Rusové čekají na benzin až tři hodiny. Krize nabývá znepokojivých rozměrů
57 fotografií
Americký prezident Donald Trump znovu prohlásil, že Ukrajina by neměla útočit na ruské rafinerie. Uvedl to v noci na pondělí při návratu z Irska do USA. Trump řekl, že vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby ukrajinská armáda neútočila na ruské ropné cíle, protože to „škodí celému světu“.

„Problém, který mám s Ukrajinou a Ruskem, je ten, že spousta dieselu pochází z Ruska. A na ruské závody útočí Ukrajina. Požádal jsem prezidenta Zelenského neútočit na tyto dieselové závody, na rafinerie,“ řekl Trump novinářům na palubě Air Force One.

Ukrajinské útoky na ruské ropné rafinerie v posledních měsících vedly k poklesu zásob pohonných hmot.

Ukrajina, která čelí pravidelným ruským útokům na svou vlastní energetickou infrastrukturu, uvádí, že rafinerie jsou legitimními vojenskými cíli. Kyjev tvrdí, že tyto údery snižují ruské ropné příjmy, které Moskva používá k financování invaze. Rovněž uvádí, že nedostatek paliv doléhá i na ruskou armádu.

„Pan Zelenskyj musí udělat jednu věc: musí přestat ničit zásoby nafty v Rusku,“ řekl Trump novinářům v neděli během návštěvy turnaje Irish Open, který se konal na západě Irska na golfovém hřišti patřícím jeho rodině. „Mluvili jsme o tom s panem Zelenským. Existuje spousta jiných cílů. Neútočte na palivo. To škodí celému světu,“ dodal.

Trump, který od konce února vede konflikt s Íránem, což vedlo mimo jiné k výraznému omezení přepravy ropy v Hormuzském průlivu, v neděli v Irsku také řekl, že za globální nedostatek paliva „nemůže Blízký východ, nýbrž to, co se děje mezi Ruskem a Ukrajinou“.

Rusko podle předběžné vládní prognózy, do které nahlédla agentura Reuters, kvůli válce snížilo odhad produkce ropy pro letošní rok na nejnižší úroveň za posledních 17 let a revidovalo výhled vývozu paliv pro roky 2026 a 2027.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.