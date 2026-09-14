Ukrajina musí přestat s útoky na ruské rafinerie, trvá na svém Trump

„Problém, který mám s Ukrajinou a Ruskem, je ten, že spousta dieselu pochází z Ruska. A na ruské závody útočí Ukrajina. Požádal jsem prezidenta Zelenského neútočit na tyto dieselové závody, na rafinerie,“ řekl Trump novinářům na palubě Air Force One.
Ukrajinské útoky na ruské ropné rafinerie v posledních měsících vedly k poklesu zásob pohonných hmot.
Ukrajina, která čelí pravidelným ruským útokům na svou vlastní energetickou infrastrukturu, uvádí, že rafinerie jsou legitimními vojenskými cíli. Kyjev tvrdí, že tyto údery snižují ruské ropné příjmy, které Moskva používá k financování invaze. Rovněž uvádí, že nedostatek paliv doléhá i na ruskou armádu.
„Pan Zelenskyj musí udělat jednu věc: musí přestat ničit zásoby nafty v Rusku,“ řekl Trump novinářům v neděli během návštěvy turnaje Irish Open, který se konal na západě Irska na golfovém hřišti patřícím jeho rodině. „Mluvili jsme o tom s panem Zelenským. Existuje spousta jiných cílů. Neútočte na palivo. To škodí celému světu,“ dodal.
Trump, který od konce února vede konflikt s Íránem, což vedlo mimo jiné k výraznému omezení přepravy ropy v Hormuzském průlivu, v neděli v Irsku také řekl, že za globální nedostatek paliva „nemůže Blízký východ, nýbrž to, co se děje mezi Ruskem a Ukrajinou“.
Rusko podle předběžné vládní prognózy, do které nahlédla agentura Reuters, kvůli válce snížilo odhad produkce ropy pro letošní rok na nejnižší úroveň za posledních 17 let a revidovalo výhled vývozu paliv pro roky 2026 a 2027.