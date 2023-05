Dronový útok otřásl ruskou elitou, kolem Putina bydlí ti nejmocnější v zemi

Západní předměstí Moskvy, kam během úterního rána dopadlo nejméně pět dronů, je od časů SSSR domovem velké části ruské smetánky. Oblast je plná luxusních nemovitostí, zejména podél Rubljovsko-uspenské silnice.

Ačkoli není jasné, zda bezpilotní letouny mířily pouze na Putinovu rezidenci nebo i jiné nemovitosti v okolí, zvuky ruské protivzdušné obrany přerušily spánek mnoha členů ruské politické a obchodní elity.

„Myslím, že s tím budeme muset žít poměrně dlouho. Konflikt s Ukrajinou se vleče,“ řekl listu The Moscow Times jeden z vysoce postavených ruských představitelů, jenž si přál zůstat v anonymitě.

Podle seznamu míst zřícení dronů, který zveřejnil poslanec Alexandr Chinštejn, ruská obrana jeden bezpilotní letoun sestřelila u vesnice Iljinskoje a další u obce Razdory. Obě se nacházejí pár kilometrů od Putinova sídla Novo-Ogarjovo, kde šéf Kremlu údajně tráví většinu času.

A zdá se, že ruské úřady něco podobného očekávaly. Podle týmu vězněného opozičníka Alexeje Navalného ruská armáda v lednu instalovala deset kilometrů od Novo-Ogarjova systém protivzdušné obrany Pancir-S1.

Další byl zhruba ve stejné době spatřen poblíž jednoho z dalších Putinových sídel v severozápadní Novgorodské oblasti.

Mišustin, Medveděv, Kirijenko i Rotenbergovi

Zatímco mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov odmítl sdělit, jestli se Putin v době útoku v Novo-Ogarjovu nacházel, jiní příslušníci elity se o své zážitky podělili. „Probudily mě strašné exploze,“ postěžovala si bývalá primabalerína Velkého divadla Anastasia Voločkovová, která vlastní sídlo v obci Nikolo-Urjupino.

Další dron byl sestřelen u vesnice Timoškino, několik kilometrů od rezidencí exprezidenta Dmitrije Medveděva a premiéra Michaila Mišustina.

Německo: Útoky jsou legitimní Německo považuje ukrajinské útoky na ruské území za legitimní podle mezinárodního práva, řekl vládní mluvčí Steffen Hebestreit. Berlín také vyzval Rusko, aby uzavřelo čtyři ze svých pěti generálních konzulátů v Německu. Reaguje tak na krok Moskvy, která omezila počet pracovníků německé ambasády a dalších úřadů. (ČTK)

Chinštejn uvedl, že jeden bezpilotní letoun ruská obrana zneškodnila i poblíž luxusního bytového komplexu Greenfield, kde se nachází rezidence Alexeje Millera, šéfa státního plynárenského gigantu Gazprom.

Nezávislý portál Projekt uvádí, že nedaleko Novo-Ogarjova mají své vily také bratři Boris a Arkadij Rotenbergovi – Putinovi přátelé z dětství. V oblasti jsou rovněž domy, které využívá ministr obrany Sergej Šojgu a zástupce šéfa Putinovy kanceláře Sergej Kirijenko.

Šéf žoldáků z Wagnerova uskupení Jevgenij Prigožin ruskou elitu v úterý obvinil, že na škodách způsobených dronovým útokem nese lví podíl.

„Vy, ministerstvo obrany, jste neudělali vůbec nic, abyste zahájili ofenzivu. Proč jste, do p*dele, dovolili, aby se bezpilotní letadla dostala až do Moskvy? To, že létají k vašim domům v Rubljovce... k čertu s tím! Ať vaše domy shoří. Co budou ale dělat obyčejní lidé,“ zuřil Prigožin. V souvislosti se západním předměstím Moskvy rovněž hovořil o „sviních“, které tiše seděly ve svých luxusních sídlech, zatímco metropole čelila napadení.

Do obyvatel Rubljovky se podle amerického Institutu pro studium války v úterý pustil i někdejší velitel proruských separatistů v Donbasu Igor Girkin. „Nikdy jste nemysleli na vlast,“ uvedl a Putinovi vyčetl, že navzdory útokům dronů na ruské hlavní město stále tvrdí, že válka na Ukrajině je pouze „zvláštní vojenskou operací“.

Ruské ministerstvo obrany úterní dronový útok na Moskvu označilo za terorismus a obvinilo z něj „kyjevský režim“. Ukrajina své zapojení nepotvrdila. Při úderu nikdo nezemřel, média informovala o poškození tří obytných domů.

Ruská obrana oznámila likvidaci „všech“ osmi vyslaných dronů. Některé zdroje ale informovaly o vyšším počtu útočících strojů. Ruský kanál Baza napsal, že na ruskou metropoli mířilo přibližně 25 bezpilotních letadel. Některé se podle něho podařilo sestřelit, jiné se například zamotaly do drátů vysokého napětí.