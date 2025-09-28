Celou Ukrajinou zní poplach, Rusko provedlo rozsáhlý útok drony a raketami

Nad Kyjevskou oblastí létaly drony a bylo slyšet, jak je sestřeluje ukrajinská protivzdušná obrana, píše Reuters. Ukrajinský ministra zahraničí Andrij Sybiha na sociální síti X uvedl, že Rusko přes noc vystřelilo na Ukrajinu stovky dronů a raket. Útoky zničily obytné budovy.
Kyjev se v posledních týdnech opakovaně stává terčem intenzivních ruských vzdušných úderů, do řady z nich Moskva kromě dronů nasazuje i rakety. Ačkoli Rusko popírá, že by útočilo na civilní cíle, při úderech na ukrajinskou metropoli umírají desítky civilistů.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uvedl, že při nočních útocích bylo ve městě zraněno pět osob. Masivní útoky zasáhly také oblast Záporoží, kde byly zraněny nejméně čtyři osoby.
Polské ozbrojené síly v noci na dnešek uvedly, že vyslaly letouny k zajištění bezpečnosti polského vzdušného prostoru poté, co Rusko zahájilo nové útoky na Ukrajinu. Podle serveru Flightradar24 Polsko nejméně do 6:00 SELČ uzavřelo vzdušný prostor kolem Lublinu a Řešova (Rzeszów) kvůli „neplánované vojenské aktivitě související se zajištěním bezpečnosti státu“.
V posledních týdnech několik zemí NATO hlásilo, že ruské drony nebo stíhačky narušily jejich vzdušný prostor. Polsko 10. září zaznamenalo dvě desítky případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, z nichž některé společně se spojenci sestřelilo, Rumunsko následně informovalo, že do jeho vzdušného prostoru pronikl ruský dron, a před několika dny Estonsko oznámilo, že jeho vzdušný prostor narušily tři ruské stíhačky.