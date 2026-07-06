„V důsledku nepřátelského útoku na energetickou infrastrukturu v okolí Sevastopolu se naše město dočasně ocitlo bez elektřiny,“ uvedl Michail Razvožajev, šéf správy Sevastopolu, kterého do funkce dosadila Moskva.
Elektřinu, jejíž dodávky už se podařilo obnovit, ve veřejných zařízeních dočasně zajišťovaly záložní systémy.
Přesná povaha škod v ruských přístavech v Baltském moři není známa. Gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko ráno uvedl, že nad regionem bylo sestřeleno 62 ukrajinských dronů. Ukrajina také zasáhla rafinerie v Leningradské a Jaroslavské oblasti.
V přístavu Vysock, který leží asi 170 kilometrů severozápadně od Petrohradu u Finského zálivu, se nakládá ropa, zkapalněný zemní plyn, uhlí či obilí. Usť-Luga patří k největším ruským přístavům pro vývoz ropy a dalších produktů.
Ukrajinská armáda v pondělí odpoledne informovala, že zasáhla rafinerii v Omské oblasti, kde vypukl požár. Podle armády byl cíl útoku vzdálen téměř 2500 kilometrů od ukrajinských hranic. Šlo tak o jeden z ukrajinských úderů s nejdelším dosahem od začátku války v únoru 2022.
Gubernátor Omské oblasti Vitalij Chocenko uvedl, že několik dronů dosáhlo „severního průmyslového uzlu Omsku“, který leží v regionu u hranic s Kazachstánem. S následky útoku se podle něj potýkají záchranné složky. Rafinerie na severním okraji Omsku je největší v Rusku.
Série ukrajinských útoků na ruské rafinerie vedla v Rusku v poslední době k nedostatku paliva, růstu cen a dlouhým frontám u čerpacích stanic.
Úřady anektovaného Krymu v pondělí uvedly, že při úderu na město Kerč na východě poloostrova zemřela žena. Ukrajinská armáda pak sdělila, že v Azovském moři zasáhla dvě plavidla patřící k ruské stínové flotile, která se podílí na vývozu sankcionované ruské ropy. Směřovala právě ke Krymu.
Dva zraněné hlásí úřady v Jaroslavské oblasti severovýchodně od Moskvy, v Kalužské oblasti byl zase zasažen průmyslový areál.
Celkem podle ruského ministerstva obrany protivzdušná obrana v noci na dnešek zničila 613 ze 625 bezpilotních letounů, kterými Ukrajina zaútočila.