Ve městě Pryluky v ukrajinské Černihivské oblasti byla cílem ruského útoku elektrická stanice, která podle Moskvy zásobovala energií zbrojní průmysl. Také o zasažené nákladní lodi ruské ministerstvo obrany uvedlo, že na její palubě byl vojenský materiál.
Rusko Ukrajinu vojensky napadlo v únoru 2022 na rozkaz prezidenta Vladimira Putina, a rozpoutalo tak největší ozbrojený konflikt v Evropě od druhé světové války. V chladných měsících Rusko systematicky ničí energetickou infrastrukturu v sousední zemi, Ukrajinci kvůli tomu musejí snášet dny bez dodávek elektřiny, tepla i vody.