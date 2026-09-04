Ruský dron zasáhl budovu tajné služby SBU v Kyjevě, z místa stoupá dým

Portál Ukrajinska pravda píše, že k výbuchu došlo kolem 14:30. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko na sociální síti informoval, že v jedné ze čtvrtí hlavního města vypukl požár v důsledku dopadu dronu na střechu budovy, která neslouží bytovým účelům, a že na cestě jsou záchranáři.
„Ruský dron bohužel zasáhl ústředí SBU na Volodymyrské ulici v Kyjevě, naproti katedrále svaté Sofie. Na místě jsou všechny záchranné složky. Všem zraněným bude poskytnuta potřebná pomoc,“ napsal Zelenskyj po rozhovoru s úřadujícím šéfem tajné služby Oleksandrem Pokladem, na jehož pracovnu mířil ruský dron.
Šéfovi SBU dal za úkol „adekvátně, znatelně a pokud možno zrcadlově odpovědět Rusům na tento útok, až bude vše připraveno“.
Známé ústředí ruské tajné služby FSB, nástupkyně sovětské tajné policie KGB, se nachází na náměstí Lubjanka v centru Moskvy. Drony SBU jsou schopny doletět ještě dál do hloubi Ruska. Na konci srpna zasáhly na vojenské letecké základně Engels u Saratova ruský strategický bombardér Tu-95MS, jak tehdy uvedl Zelenskyj.
Ve čtvrtek byl v Engelsu u Saratova podle médií spáchán atentát na ruského generála, velícího jednotce ruských strategických bombardérů, kterého SBU a ukrajinská prokuratura o několik dní dříve obvinily z válečného zločinu kvůli náletu na dětskou nemocnici v Kyjevě před dvěma lety.