Ruský dron zasáhl budovu tajné služby SBU v Kyjevě, z místa stoupá dým

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  15:09aktualizováno  15:46
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Nad Kyjevem stoupá kouř po dronovém útoku, v pozadí je chrám svaté Sofie. (4....

Nad Kyjevem stoupá kouř po dronovém útoku, v pozadí je chrám svaté Sofie. (4. září 2026) | foto: SERGEY DOLZHENKO / EPA / ProfimediaProfimedia.cz

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Rusko cílí své útoky na Kyjevskou oblast. (31. srpna 2026)
Rusko cílí své útoky na Kyjevskou oblast. (31. srpna 2026)
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Ruský dron v pátek odpoledne zasáhl budovu ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva, píše portál Ukrajinska pravda. Po výbuchu z místa stoupal hustý dým, uvedli očití svědci. Na místo zásahu přijíždějí sanitky. Zasažení sídla SBU mezitím potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tím, že šéfovi tajné služby uložil na ruský útok odpovědět.

Portál Ukrajinska pravda píše, že k výbuchu došlo kolem 14:30. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko na sociální síti informoval, že v jedné ze čtvrtí hlavního města vypukl požár v důsledku dopadu dronu na střechu budovy, která neslouží bytovým účelům, a že na cestě jsou záchranáři.

„Ruský dron bohužel zasáhl ústředí SBU na Volodymyrské ulici v Kyjevě, naproti katedrále svaté Sofie. Na místě jsou všechny záchranné složky. Všem zraněným bude poskytnuta potřebná pomoc,“ napsal Zelenskyj po rozhovoru s úřadujícím šéfem tajné služby Oleksandrem Pokladem, na jehož pracovnu mířil ruský dron.

Šéfovi SBU dal za úkol „adekvátně, znatelně a pokud možno zrcadlově odpovědět Rusům na tento útok, až bude vše připraveno“.

Známé ústředí ruské tajné služby FSB, nástupkyně sovětské tajné policie KGB, se nachází na náměstí Lubjanka v centru Moskvy. Drony SBU jsou schopny doletět ještě dál do hloubi Ruska. Na konci srpna zasáhly na vojenské letecké základně Engels u Saratova ruský strategický bombardér Tu-95MS, jak tehdy uvedl Zelenskyj.

Ve čtvrtek byl v Engelsu u Saratova podle médií spáchán atentát na ruského generála, velícího jednotce ruských strategických bombardérů, kterého SBU a ukrajinská prokuratura o několik dní dříve obvinily z válečného zločinu kvůli náletu na dětskou nemocnici v Kyjevě před dvěma lety.

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