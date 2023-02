Donbas bude až za dva roky, míní Prigožin. Má plán, jak dojít k La Manche

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Pokud potřebujeme dojít k Dněpru, pak je to na tři roky. Pokud potřebujeme dokončit (dobývání) DLR, LLR, musíme pracovat ještě minimálně rok a půl nebo dva,“ prohlásil Prigožin pro projekt WarGonzo, který Pegov vede. „Pokud potřebujeme dosáhnout Lamanšského průlivu, pak mám svůj vlastní ideální plán,“ dodal.

Už minulý týden zveřejnil Prigožin video, ve kterém údajně letí ve stíhačce od ukrajinského Bachmutu. Právě ten se v posledních měsících stal epicentrem bojů a Prigožin v lednu slíbil jeho dobytí. Později dodal, že ruské síly potřebují Bachmut dobýt bezpodmínečně.„Bachmut je potřeba, aby naše jednotky mohly pohodlně operovat,“ řekl.

Prigožin zároveň ve videu vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k souboji ve vzduchu.

Úspěchy na Donbase šéf Vagnerovců dlouhodobě připisuje právě své žoldnéřské skupině. Přivlastnil si také úspěch za dobytí Soledaru, ač se už na něm podílely regulérní jednotky, a obvinil ruské ministerstvo obrany, že chce zpochybnit zásluhy vagnerovců na bojišti.

Díky skupině žoldnéřů se z Prigožina stala během necelého roku války na Ukrajině jedna z předních postav ruské invaze.

Při rekrutování často navštěvoval věznice, odkud posílal zájemce s minimálním výcvikem na Ukrajinu. Trestancům nabízel milost, pokud přežijí šest měsíců na Ukrajině. Před dvěma dny Vagnerova skupina oznámila, že tento nábor skončil. Podle jiných zdrojů se již nedařilo v poslední době sehnat dostatek dobrovolníků ochotných riskovat svůj život.

Před prvním výročím zahájení ruské invaze by měl mít projev ruský prezident Vladimir Putin. Mnozí ruští politikové si slibují, že by mohl naznačit, kdy válka skončí. Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov před časem naznačil, že by to mohlo být do konce letošního roku. Prigožinovy předpoklady jsou tudíž v tomto srovnání, značně pesimistické.