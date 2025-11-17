Ruský neonacista vyhlásil soutěž. Nabízí kryptoměnu za snímky popravených Ukrajinců

Autor:
  13:49aktualizováno  13:49
Šéf ruského neonacistického polovojenského uskupení Rusič Alexej Milčakov zveřejnil na Telegramu snímek popravy tří ukrajinských válečných zajatců. Zároveň vyzval své sledující, aby mu poslali fotky, kde dělají to samé, a slíbil jim za to odměnu. Sám Milčakov přitom čelí ze strany jiných ruských vojenských blogerů podezření, že ve skutečnosti nebojuje.
Alexej Milčakov

Alexej Milčakov | foto: Ruské sociální sítě

Ukrajinští vojáci vycházeli s rukama nad hlavou, Rusové je postříleli
Ruský voják vyvěšuje vlajku v troskách vesnice Krasnohirske v Záporožské...
Ruští vojáci absolvují výcvik u Pokrovsku. (26. října 2025)
Ruští vojáci absolvují výcvik u Pokrovsku. (26. října 2025)
9 fotografií

„Vezměte si příklad. Takto se fotí armáda vítězů, ne poražených,“ napsal Milčakov k fotce ruského vojáka, který stojí u tří těl zabitých příslušníků ukrajinských sil.

Neonacista na svém telegramovém účtu vyhlásil soutěž. První tři lidé, kteří zašlou fotografii, kde jsou „zjevně zlikvidovaní zajatci,“ obdrží materiální odměnu v kryptoměně. „Zašlete své fotografie anonymně, určitě je zveřejníme. Sláva Rusku, sláva Moraně,“ dodal Milčakov. Morana je slovanská Smrtka.

Podle Institutu pro studium války (ISW) je Milčakov prominentním hlasem v prostoru ruských vojenských bloggerů. „Jeho výzvy k páchání válečných zločinů proti ukrajinským vojákům odrážejí široce přijímanou kulturní a systémovou praxi ruských sil páchat válečné zločiny na bojišti,“ uvádí analytici. Sám Milčakov už v minulosti zmiňoval zabíjení ukrajinských válečných zajatců jako „humánní“ způsob a fotil se s mrtvými vojáky opakovaně.

Ukrajinský vojenský novinář a člen 13. brigády Národní gardy Jurij Butusov uvedl, že Milčakov v současné době slouží u 417. průzkumného praporu 42. motostřelecké divize ruských ozbrojených sil v Záporožské oblasti.

Butusov zároveň zmiňuje hodnocení ruského vojenského korespondenta a podporovatele invaze Andreje Filatova, podle něhož Milčakov a jeho skupina se neúčastní bojů, ale spíše se věnuje propagandě a vybírání peněz pro své osobní účely. Označuje je proto za „dámské bojovnice“.

Zelená k zabíjení zajatců

Milčakova „soutěž“ přichází v době, kdy záporožská prokuratura v neděli informovala, že Rusové zastřelili poblíž záporožského Huljajpolu tři ukrajinská válečné zajatce. Fotka se následně šířila na ruských sociálních sítích. Prokuratura zdůraznila, že čin je porušení Ženevských úmluv a zahájila trestní stíhání pachatelů.

Ukrajinští vyšetřovatelé přitom dokumentují případy zabíjení zajatců po celou dobu války. Jejich četnost prý naznačuje, že ruská armáda má k takovému jednání zelenou. „Ruské vojenské velení schvaluje a někdy nařizuje válečné zločiny na bojišti,“ uvádí ISW.

Polovojenské uskupení Rusič se otevřeně hlásí k neonacismu či teorii o nadřazenosti bílé rasy a její členové se fotí s vlajkou nacistického Německa. V Rusku, které své tažení na Ukrajině ospravedlňuje mimo jiné potřebou „denacifikace“ ukrajinského území, ale skupina paradoxně zakázána není.

