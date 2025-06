„Obracejí se na nás příbuzní zajatců, ale i samotní vojáci. Po výměně je čeká výslech u tajné služby FSB. Pak jsou převezeni do své domovské formace. Zdánlivě formalita, ale ta jednotka může být například v ukrajinské Luhanské oblasti,“ uvedl Ivan Čuviljajev z Iditě lesom.

Příbuzní vojáků podle portálu Novaja Gazeta popsali, že jim armáda v mnoha případech po výměně ani neumožnila se setkat se svými blízkými.

„Naše muže – bývalé zajatce – poslali k jednotce v Moskevské oblasti, a to včetně raněných. Potom je naložili na kamazy a odvezli do Doněcka a dál do obce Makejevka, kde jim sebrali osobní věci a poslali je na bojiště,“ popsala příbuzná vojáka, jenž se vrátil do Ruska při březnové výměně.

„Mnozí zajatci utrpěli střepinová zranění, otřesy mozku, zlomeniny – potřebují zdravotní péči, vyšetření vojenskou lékařskou komisí a dovolenou. Přesto je nemocné posílají zpět na frontu,“ dodala.

Aktivisté z Iditě lesom varovali, že podobný osud může potkat také další várku vojáků, kteří by se měli o víkendu vrátit domů při výměně, na níž se ukrajinští a ruští představitelé dohodli v pondělí. Obě strany si mají předat zajatce, kteří jsou těžce zraněni nebo mladší 25 let.

„Je nutné aktivně žádat o vyšetření vojenskou lékařskou komisí a podávat stížnosti: veliteli, prokuratuře, ministerstvu obrany,“ uvedli aktivisté.

Rusko obchází Ženevské konvence

Ženevská úmluva sice zakazuje používat bývalé zajatce k aktivní vojenské službě, v Rusku ale zákony neumožňují dobrovolně ukončit vojenskou službu během konfliktu, a to ani těm, kteří byli v zajetí. Prakticky všechny smlouvy s ruským ministerstvem obrany jsou na dobu neurčitou.

„Pokud se po zajetí zhoršil jeho zdravotní stav, voják může požádat o vyšetření a poté o propuštění ze zdravotních důvodů. Prakticky je ale nyní obtížné toho dosáhnout,“ řekl Novaje Gazetě advokát Maxim Grebenjuk.

Ženevské konvence podle něho zakazují použití bývalých zajatců, kteří byli vráceni v rámci příměří. „O výměnách zajatců před ukončením konfliktu se ale nezmiňuje a Moskva této mezery využívá,“ uvedl.

Rusko se rovněž odvolává na Putinův dekret o „částečné mobilizaci“, kde návrat ze zajetí není uveden jako důvod k propuštění ze služby.

Podle Čuviljajeva se někdejší ruští váleční zajatci ocitli proti své vůli zpět na frontě už dříve. Jednalo se například o muže, které loni zadržela ukrajinská armáda při svém vpádu do ruské Kurské oblasti. „Loni v září se dostali ze zajetí a velení je ihned poslalo zpět k jejich jednotkám,“ uvedl.