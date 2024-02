Rusko láká do války už i vězeňkyně, chce z nich sniperky. Jistá smrt, varují je

Ruské ministerstvo obrany začalo s náborem ve vězeňské kolonii u obce Uljanovka loni na podzim. Trestankyním nabízí smlouvu o službě v útočných nebo odstřelovačských jednotkách s tím, že jejich nasazení na ukrajinské frontě bude předcházet minimálně dvouměsíční výcvik.

Na návrh zatím kývla asi padesátka žen, uvedl iStories s odkazem na nejmenované bývalé vězeňkyně zařízení, které jsou v kontaktu s lidmi za jeho zdmi. „Snažila jsem se přesvědčit své kamarádky, aby nabídku nepřijímaly. Byly by neustále pod palbou a čekala by je jistá smrt. Každý chce odtamtud domů,“ popsala jedna z nich.

Ukrajinská armáda už loni v březnu informovala, že Rusko v kriminálech rekrutuje také ženy, kterým nabízí pozice zdravotnic. Podle iStories se ale až nyní tuto praxi podařilo s jistotou potvrdit v konkrétním zařízení.

Portál Meduza dává nábor odsouzenkyň do souvislosti s obřími ztrátami, které ruská armáda v poslední době utrpěla na bojišti. Kreml se chce před prezidentskými volbami za každou cenu vyhnout druhému kolu mobilizace, míní web. Pětiměsíční dobývání města Avdijivka na východní Ukrajině si podle odhadů vyžádalo nejméně šestnáct tisíc mrtvých Rusů

Zda úředníci nabízí trestankyním stejné podmínky jako jejich mužským protějškům, není jasné. Ruská armáda vězňům výměnou za podpis alespoň ročního kontraktu, jenž jim ale může libovolně prodloužit, slibuje podmínečné propuštění a měsíční plat asi 200 tisíc rublů (51 tisíc korun).

Také mužům ministerstvo obrany tvrdí, že před odjezdem na Ukrajinu projdou tréninkem, podle západních analytiků se to ale netýká všech. Moskva mnohé vězně vrhá na bojiště zcela bez výcviku a posílá je na nejkritičtější části bojiště jako takzvanou potravu pro děla – nasazuje je na úkoly, kde mají pouze mizivou šanci přežít.

Verbování vězňů mělo do loňského února na starost zejména žoldnéřské Wagnerovo uskupení, poté ale tuto činnost převzalo ruské ministerstvo obrany. To odsouzencům až do podzimu nabízelo za půlroční službu na frontě milost a výmaz z rejstříku trestů, tato pravidla se ale od září změnila.