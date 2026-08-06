Do bojů se hlásí další sériový vrah, Barnaulský maniak má na svědomí 11 žen

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  15:09aktualizováno  15:09
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Sériový vrah a násilník Vitalij Manišin během soudního procesu (1. října 2025)

Sériový vrah a násilník Vitalij Manišin během soudního procesu (1. října 2025) | foto: not supplied / WillWest News / ProfimediaProfimedia.cz

Sériový vrah a násilník Vitalij Manišin se účastní policejní rekonstrukce. (1....
Sériový vrah a násilník Vitalij Manišin během soudního procesu (1. října 2025)
Sériový vrah a násilník Vitalij Manišin se účastní policejní rekonstrukce. (1....
Ruský sériový vrah Adrej Kijko během policejní rekonstrukce v Petrohradu
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Ruský vrah Vitalij Manišin, odsouzený za sérii vražd mladých žen a dívek, chce odejít bojovat na ukrajinskou frontu. Informovala o tom ruská média. Zločinec, známý jako Barnaulský maniak, si přitom zatím odpykal jen nepatrnou část svého trestu. Zpráva rozhněvala příbuzné jeho obětí.

Soud Manišina poslal loni v říjnu na 25 let do vězení za vraždu jedenácti žen, z toho sedmi nezletilých. Trest si odpykává ve věznici v Jeniseji. Právě jejímu vedení nyní vrah zaslal žádost o přesun na bojiště.

Pětapadesátiletý Manišin, bývalý úředník okresní správy, vraždy spáchal v letech 1989 až 2000, vyšetřovatelé ho ale dopadli až v roce 2023. Soud mu nemohl uložit doživotí kvůli promlčecí lhůtě, uvádí portál Gazeta.

Většina Manišinových obětí byly uchazečky o studium na Altajském polytechnickém institutu v Barnaulu. Manišin je přesvědčil, že jim může pomoci s přijetím, a poté je odvezl do odlehlé oblasti, kde je znásilnil a zavraždil. Nejčastěji je uškrtil opaskem nebo holýma rukama. Jednu z dívek ubil k smrti hasicím přístrojem, když se pokusila o útěk.

Žádost o podmínečné propuštění podle webu Komsomolskaja pravda rozhněvala příbuzné Menšinových obětí, kteří se o ní dozvěděli z médií. „Nikdo nás neinformoval, že něco takového zvažují,“ prohlásil Anton Těchtěkov, bratr jedné ze zavražděných žen Julije Těchtěkovové.

Na Ukrajinu nedávno zamířil také odsouzený sériový vrah Andrej Kijk známý jako Sosnovský maniak. Po několika měsících strávených na frontě ale zmizel poté, co podstoupil léčbu v nemocnici v ruském Kronštadtu. Armádní úředníci jeho útěk veřejnosti několik měsíců tajili.

Na Ukrajině od začátku invaze zahynulo už několik ruských sériových vrahů, které armáda naverbovala z věznic. Patří k nim například Pavel Šuvalov přezdívaný Tulunský maniak, odsouzený za útoky na desítky žen. O život přišli také Jakov Chanukajev nebo Jurij Gricenko, kteří si odpykávali tresty za vraždy a sexuální zločiny.

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