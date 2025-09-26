Civiljovová se loni v červnu stala náměstkyní, načež získala i funkci státní tajemnice resortu obrany. Netradiční kombinace politické a byrokratické moci jí dává rozsáhlou kontrolu nad rozpočtem a personálem, oficiálně má na starost zejména sociální a bytovou podporu vojáků.
Zkrátka nepřišel ani její manžel Sergej Civiljov, jenž loni obsadil post ministra pro energetiku. Předtím byl gubernátorem Kemerovské oblasti.
Analytici HUR se domnívají, že Putin dceru svého bratrance na ministerstvo obrany nasadil proto, aby sledovala loajalitu zaměstnanců, odhalovala korupci a podávala zprávy přímo Kremlu. „Její informace už vedly k sérii zatčení ze strany FSB,“ konstatovala ukrajinská rozvědka.
Manželé vystoupali po mocenském žebříčku uprostřed rošády, která vedla k odvolání šéfa obrany Sergeje Šojgua, přičemž někteří jeho zástupci a spolupracovníci putovali po obvinění z korupce rovnou za mříže. Zatýkání se dotklo také mnoha dodavatelů v oblasti obrany.
Vděčných spojenců ubývá
Podle expertů využívání příbuzných svědčí o zužujícím se okruhu Putinových důvěrníků. I někteří jeho letití spojenci jsou nespokojeni kvůli ztrátě majetku v důsledku sankcí či narušení příjmů válkou.
„Vzhledem k věkové struktuře populace je stále menší počet lidí, kteří vděčí za svou kariéru Putinovi. Má spoustu podlézavých mladších spolupracovníků, ale to není totéž jako mít někoho, kdo je loajálním a důvěryhodným přítelem. Mít tam rodinu nabízí další vrstvu ochrany,“ řekla listu The Times analytička Emily Ferrisová.
Podle zdroje portálu Vjorstka výběr Civiljovové motivovala snaha „učinit ministerstvo obrany pro prezidenta ještě lépe kontrolovatelným“.
HUR tvrdí, že v září se Civiljovová zúčastnila už nejméně devíti schůzek s Putinem. Moskvu tento měsíc rovněž zastupovala na bezpečnostním fóru v Číně, kde hledala podporu pro rostoucí náklady Ruska na obranu.
„Její přímé pokrevní vazby na Putina mohou Peking ujistit, že finanční prostředky budou pečlivě sledovány, což sníží riziko zpronevěry ze strany konkurenčních sítí,“ uvedla ukrajinská rozvědka.
Podle HUR je dalším z důvodů přítomnosti Civiljovové na ministerstvu také snaha o oslabení vlivu Sergeje Čemezova, šéfa státního obranného konglomerátu Rostec. Čemezov podle The Times dlouhodobě čelí obviňování, že směřuje bohatství a zakázky do svého okruhu.
Třiapadesátiletá Civiljovová na ministerstvo obrany nastoupila ze soukromého sektoru. Vystudovaná psychiatrička vydělala jmění na prodeji zdravotnického vybavení. Rovněž má většinový podíl v uhelné společnosti Kolmar Group. Její starší bratr Michail Putin zastává od roku 2018 funkci místopředsedy představenstva energetického gigantu Gazprom.
Po zahájení invaze na Ukrajině Putin jmenoval Civiljovovou šéfkou nově zřízeného státního fondu na podporu účastníků bojů „Obránci vlasti“.
HUR odhaduje, že Civiljovová a její manžel nashromáždili majetek v hodnotě více než čtyř miliard dolarů. Civiljovová se pro své napojení na Kreml nachází na sankčních listech EU, Británie, Švýcarska nebo Ukrajiny.