Až čtvrtina ruských vojáků je vyřazena z boje, i Ukrajině ale už docházejí bojovníci. Jak to ovlivní válku?

Klíčovým tlumícím faktorem jsou vojenské ztráty. Ty nejvýznamnější se týkají ruských vojáků, kterých padlo podle ukrajinských zdrojů už kolem 18 tisíc. OSN jich udává výrazně méně, kolem šesti tisíc. K tomu je třeba připočítat lidi vyřazené z boje kvůli různým zraněním, těch je zhruba od 20 do 50 tisíc. To už je solidní množství, pokud bereme v úvahu, že Moskva začala válku se 150 tisíci vojáky. Je-li až čtvrtina vojska vyřazena z boje, má to na akceschopnost armády zásadní dopad.