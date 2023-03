Okupant přiznal vraždu civilisty na Ukrajině, ruský soud ho odsoudil za lež

Frolkin se loni v srpnu přiznal portálu Važnyje istorii, že se během bojů na Ukrajině dopustil krádeže a také zavraždil civilistu ve vsi Andrijivka u Kyjeva. Tu Rusové okupovali během loňského února a března, po vpádu na Ukrajinu, než se na jaře museli od ukrajinské metropole stáhnout.

Bývalý voják také vyjmenoval velitele, kteří opakovaně vydávali rozkazy k zabíjení civilních obyvatel. „Přiznávám se ke všem zločinům, které jsem spáchal v Andrijivce. Také dosvědčuji, že ruské armádní velení se o své muže vůbec nezajímá. Jsou jim u pr*ele,“ prohlásil v létě Frolkin.

Voják v Andrijivce zavraždil sedmačtyřicetiletého Ruslana Jaremčuka. Frolikn tvrdí, že muž dodával ukrajinské armádě polohy ruských armádních kolon v oblasti. „Nadřízení mi řekli, ať ho zastřelím. Tak jsem ho vzal ven. A řekl mu, ať si klekne. Poté jsem mu do týla vypálil kulku,“ prohlásil.

Frolkin sloužil u 64. motostřelecké brigády. Tato jednotka se podílela i na okupaci ukrajinského města Buča u Kyjeva. Když se svět dozvěděl o zvěrstvech v tomto městě, které Moskva popírá, ruský prezident Vladimir Putin vyznamenal 64. brigádu tím, že jí udělil čestný titul „gardová“.

Frolkin po návratu z Ukrajiny do vlasti odešel z armády. Ale loni v prosinci jej začali stíhat za šíření „vědomě nepravdivých informací“.

Za ty ruské úřady pokládají veškeré informace o ruské armádě odchylující se od oficiální verze, podle které ruští vojáci nenapadají civilisty, neútočí na civilní cíle a už vůbec se nedopouštějí válečných zločinů.

Na Ukrajině čelí Frolkin v nepřítomnosti obvinění z válečného zločinu, za což mu hrozí doživotí, uvedla stanice BBC.

Frolkin loni Važnyje istorii řekl, že se přiznal, aby zachránil další ruské muže, kteří míří na Ukrajinu „na jatka“. „Chápu, že mě za tato slova uvězní. Budu sedět ne za to, co jsem udělal na Ukrajině, ale za informace, které vám dám. Bylo by lepší, kdyby válka vůbec nezačala,“ prohlásil tehdy.