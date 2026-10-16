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Satelity ukázaly zkázu ruských letounů. Neptuny na základně zanechaly spoušť

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  11:51aktualizováno  11:51
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Zničené ruské stíhací bombardéry Su-34 jsou vidět na letecké základně...

Zničené ruské stíhací bombardéry Su-34 jsou vidět na letecké základně Borisoglebsk ve Voroněžské oblasti po ukrajinském raketovém útoku. (15. října 2026) | foto: east2west news / WillWest News / ProfimediaProfimedia.cz

Zničené ruské stíhací bombardéry Su-34 jsou vidět na letecké základně...
Letadla stojí na letišti v Borisoglebsku ve Voroněžské oblasti v Rusku. (11....
Zkáza na letišti v Borisoglebsku ve Voroněžské oblasti v Rusku po nočním útoku,...
Letadla stojí na letišti v Borisoglebsku ve Voroněžské oblasti v Rusku. (11....
24 fotografií
Satelitní snímky odhalily rozsah škod po ukrajinském útoku na ruské vojenské letiště Borisoglebsk ve Voroněžské oblasti. Srovnání záběrů před úderem a po něm ukazuje, že ukrajinské střely Neptun zcela zničily čtyři ruské bombardéry Su-34M. Další dva letouny utrpěly vážné poškození.

Ukrajinské námořnictvo zaútočilo na letiště v noci na čtvrtek. Na úterních satelitních snímcích lze na letištní ploše vidět všech šest bombardérů. Čtvrteční záběry potvrzují, že ruská technika utržila zásadní ránu.

Ukrajinské námořnictvo uvedlo, že zasáhlo šest letounů Su-34M a zničilo také podpůrné vybavení. „Všech šest strojů utrpělo různě závažné poškození,“ potvrdil později také ukrajinský generální štáb.

„Není co analyzovat, Neptuny se postaraly o všechno,“ komentovali satelitní snímky analytici projektu CyberBoroshno.

Ruská armáda využívá bombardéry Su-34 mimo jiné k útokům naváděnými leteckými pumami. Zničení těchto strojů tak může omezit schopnost ruského letectva podporovat pozemní jednotky a útočit na ukrajinské pozice podél fronty.

Borisoglebsk

Borisoglebsk

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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