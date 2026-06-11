Sex jako zbraň. Rusové verbují ukrajinské teenagerky k vraždění vojáků

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  11:38
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Ruská tajná služba stále častěji verbuje mladé ženy, včetně nezletilých dívek, aby prostřednictvím seznamovacích aplikací a sociálních sítí cílily na ukrajinské vojáky. Uvádí to ukrajinská policie, podle které Rusové lákají rekrutky příslibem snadného výdělku a následně jim zadávají úkoly, při nichž mají vojáky otrávit nebo od nich získat citlivé informace.
Žena si pomocí mobilního telefonu fotí budovu v ukrajinském Lvově. (5. dubna...

Žena si pomocí mobilního telefonu fotí budovu v ukrajinském Lvově. (5. dubna 2026) | foto: Mykhailo Palinchak / SOPA / Sipa Press / ProfimediaProfimedia.cz

Ukrajinští dělostřelci z 93. mechanizované brigády Cholodnyj Jar na pozicích...
Ukrajinští dělostřelci z 93. mechanizované brigády Cholodnyj Jar na pozicích...
Ukrajinští dělostřelci z 93. mechanizované brigády Cholodnyj Jar na pozicích...
Ukrajinští dělostřelci z 93. mechanizované brigády Cholodnyj Jar na pozicích...
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„Od začátku roku jsme odhalili už šest nájemných vražd nebo pokusů o vraždu ukrajinských vojáků, které pachatelé organizovali prostřednictvím Telegramu. Jeden z plánovaných útoků se podařilo překazit před jeho provedením,“ řekl šéf ukrajinské Národní policie Ivan Vyhivskyj.

„Mezi hlavní cíle ruských verbířů dnes patří právě mladí lidé,“ popsal portálu Censor.

Vyšetřovatelé tvrdí, že ruští operativci vyhledávají potenciální spolupracovníky na Telegramu a dalších online platformách. Mladým lidem slibují rychlé peníze a následně je navádějí k navazování kontaktů s vojáky prostřednictvím sociálních sítí nebo seznamovacích webů.

Vyhivskyj postup označil za cílenou snahu Moskvy využívat ukrajinské občany proti vlastní zemi. „Jde o předem naplánované vraždy, které organizují tajné služby agresora rukama ukrajinských občanů,“ uvedl.

Jeden z nejvýraznějších případů se odehrál v Žytomyrské oblasti. Policie tam 5. června zadržela sedmnáctiletou dívku z Berdyčiva, kterou podezírá z otravy ukrajinského vojáka na pokyn ruského koordinátora.

Frčí otravy metadonem

Podle Ukrajinské bezpečnostní služby (SBU) dívka nejprve reagovala na nabídky rychlého výdělku v telegramových kanálech. Po splnění dalších úkolů jí zadavatelé údajně nařídili navazovat vztahy s vojáky a tajně jim podávat jedovaté látky v nápojích.

Vyšetřovatelé zjistili, že dívka navázala vztah se sedmadvacetiletým vojákem ze Žytomyru. Při jednom ze setkání v pronajatém bytě mu podle policie přimíchala do nápoje jed, na jehož následky zemřel. Po zadržení skončila ve vazbě a nyní čelí obvinění z úkladné vraždy a vlastizrady.

„Za provedení úkolu kurátoři posílají peníze na pronájem bytů, nákup alkoholu a další výdaje. A co je nejdůležitější, dívkám sdělují umístění tzv. záložek, kde dostávají metadon,“ popsal Vyhivskyj. Tímto syntetickým opiodem pak muže zavraždí.

Ukrajinské úřady zároveň upozorňují, že ruské zpravodajské služby neoslovují pouze nezletilé. Policie vyšetřuje také smrt vojáka v Užhorodu, kde podezírá šestadvacetiletou ženu ze spolupráce s ruskou rozvědkou. Podle vyšetřovatelů vojáka kontaktovala prostřednictvím seznamovacího profilu a následně ho otrávila.

Deník Financial Times uvádí, že 21 procent lidí zadržených loni na Ukrajině za spolupráci s Ruskem tvořili teenageři. Zatímco dříve plnili především úkoly spojené se sběrem informací, šířením propagandistických letáků nebo žhářstvím, dnes se častěji podílejí na špionáži, manipulaci s výbušninami a útocích proti ukrajinským vojákům.

Nejmladším člověkem, kterého se Rusko pokusilo získat pro sabotážní činnost, bylo teprve jedenáctileté dítě.

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