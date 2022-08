Jen každý pátý ruský zajatec není Ukrajinci surově zbit, stěžuje si Moskva

Tvrzení zveřejnila agentura TASS s odvoláním na náměstka ruského ministra obrany Alexandra Fomina, a to několik dnů poté, co je Rusko obviňováno z povraždění ukrajinských zajatců na Donbase. Moskva tvrdí, že za vybombardování budovy, kde byli vojáci drženi, může Ukrajina útokem systému HIMARS.

Mnozí pozorovatelé však poukazují na to, že to postrádá logiku, protože by šlo cíl vzhledem k jeho umístění zničit levněji jinou municí. Navíc fotky ze zasaženého místa ukazují, že škody jsou příliš „mírné“ na to, aby je způsobily zmíněné rakety.

„Videa o mučení a zneužívání šířená na internetu, šířená pachateli monstrózních násilných činů proti zajatcům Ozbrojených sil Ruské federace, Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky, jsou všeobecně známá,“ prohlásil Fomin.

Podle výsledků průzkumu mezi vojáky, kteří se vrátili ze zajetí, bylo prý 81 procent bito a fyzicky týráno a 46 procent nedostalo potřebnou lékařskou péči. „Kromě toho je třeba poznamenat, že ukrajinská armáda vymáhala peníze od příbuzných zadržených,“ dodal náměstek ministra.

Fomin také uvedl, že 19 procent vězňů nemělo dostatek jídla. Někde prý dostávali ruští zajatci jednou denně kousek chleba, 50 gramů ovesné kaše a sklenici vody.

Fomin rovněž tvrdí, že ukrajinští vojáci se zaměřují v mučení zejména na příslušníky sil ze samozvaných odštěpeneckých republik.

Byli to právě představitelé Doněcké lidové republiky, kteří tvrdili jako první, že ukrajinská armáda zasáhla věznici v obci Olenivka, přičemž zemřely desítky ukrajinských válečných zajatců. Ukrajina úder obratem popřela. Doněčtí pohlaváři se podle ní tím pokusili zakrýt vraždu ukrajinských zajatců.

Ukrajinský ministr zahraničí pak obvinil Rusko ze spáchání válečného zločinu. „Vyzývám všechny partnery, aby důrazně odsoudili toto brutální porušení mezinárodního humanitárního práva a uznaly Rusko jako teroristický stát,“ napsal Dmitrij Kuleba na Twitteru.

Poradce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak k tomu dodal, že „rozsah a rychlost ruské informační kampaně naznačují, že šlo o přesně naplánovanou a organizovanou akci“. „Víme, že někteří ze zajatých obránců byli několik dní před zločinem převezeni do budovy, kde došlo k útoku,“ zdůraznil.