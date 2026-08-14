Rusko před výměnou vykrmuje ukrajinské zajatce. Chce skrýt podmínky v táborech

„Všichni, kdo se podílejí na jednáních o výměně, vědí, že nepřítel, který ví, koho bude vydávat, uvádí tyto zajatce do přijatelného stavu prostřednictvím takzvaného vykrmování,“ uvedl Pasternak podle ukrajinské agentury Ukrinform.
Pasternak přitom vychází ze svědectví propuštěných ukrajinských zajatců. „Jde o další způsob týrání zajatců. Některé záměrně nekrmí, zatímco jiné vykrmují, aby vypadali víceméně normálně,“ uvedl představitel Služby bezpečnosti Ukrajiny (SBU). Zároveň dodal, že ukrajinská vyjednávací skupina při jednáních upozorňuje na výrazné rozdíly mezi stavem ukrajinských zajatců, které Rusko vrací, a ruských zajatců, které předává Ukrajina.
„Všichni naši jsou velmi hubení. Jenom pár z nich je víceméně v normální fyzické kondici. Naopak jejich váleční zajatci, které předáváme výměnou, jsou všichni opravdu dobře živení,“ tvrdí Pasternak.
Na rozdíly v přístupu k válečným vězňům upozornila i zpráva mezinárodní lidskoprávní organizace Human Rights Watch (HRW) z konce loňského roku. Ta uvádí, že ruské úřady ukrajinské vězně systematicky mučily a držely je v otřesných podmínkách, bez dostatečné stravy, lékařské péče a základních hygienických podmínek.
Potvrzují to i nejnovější zprávy OSN. „Rusko nadále používá rozsáhlé a systematické mučení a špatné zacházení jak s ukrajinskými civilními zadrženými, tak s válečnými zajatci, včetně sexuálního násilí,“ uvedla podle agentury Reuters náměstkyně generálního tajemníka OSN pro lidská práva Claudia Fuentes-Juliová. Podle ní se to týká více než 95 procent dotázaných ukrajinských vězňů.
Připustila také, že špatné zacházení v zajetí popsala přibližně polovina dotázaných ruských zajatců. Podle Fuentes-Juliové jde ale o zcela odlišné měřítko, které souvisí s počátečním zadržením a výslechy, nikoliv se zacházením v zajateckých táborech.
Zajatecké tábory na Ukrajině podléhají mezinárodnímu dohledu. Pravidelně je kontrolují například zástupci OSN nebo Mezinárodního výboru Červeného kříže. Rusko podobné aktivity na svém území nepřipouští.
Jak na začátku srpna informoval šéf ukrajinského Centra pro boj s dezinformacemi Andrij Kovalenko, Rusko připravuje novou kampaň, jejímž cílem je přesvědčit západní publikum, že s válečnými zajatci zachází lépe než Ukrajina. „Ukrajinští zajatci jsou přesouváni do lepších podmínek za účelem natočení příslušných mediálních materiálů,“ popsal na svém telegramovém účtu Kovalenko.
Od února 2022, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu, patří výměny válečných zajatců a těl padlých k ojedinělým formám spolupráce mezi oběma zeměmi. Naposledy si obě strany vyměnily zajatce 26. června, kdy každá z nich předala 160 lidí.
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11. dubna 2026