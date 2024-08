„Maxima povolali do armády na základní službu v prosinci 2023. Samozřejmě jsme ho nechtěli pustit. Ale co jsme mohli dělat? Dokončil učiliště na svářeče a chystal se pracovat. A pak ho chytili. Ze zákona má povinnost sloužit vlasti. A teď sedíme a čekáme, kdy nám to vlast vrátí a chlapce vymění,“ zoufá si macecha Maxima Chjamjaljajněna, záklaďáka, který byl vzat do zajetí ukrajinskou armádou v ruské Kurské oblasti.

Maxim se objevil v jednom z nemála videí, jež se po ukrajinském vpádu na ruské území začala šířit sociálními sítěmi. Tvrdí v něm, že na hraniční čáře je od dubna. Prý měli bránit ukrajinskému průniku.

Jak uvedli Maximovi rodiče pro ruský nezávislý web Okno, na hranicích byl nelegálně. „Smlouvu s ruskou armádou on určitě nepodepsal, proto se neměl nacházet na tak nebezpečném místě,“ míní.