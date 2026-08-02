Ruské nálety na Záporoží zabily dva lidi. Další dron zasáhl Rumunsko

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  21:11aktualizováno  21:11
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Nejméně dva lidé přišli o život a dalších 42 utrpělo zranění při ruském...

Nejméně dva lidé přišli o život a dalších 42 utrpělo zranění při ruském bombardování Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. (19. července 2026) | foto: AP

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Ukrajinští hasiči zasahují u hořících cisteren, které dodávají palivo síti...
Nejméně dva lidé přišli o život a dalších 42 utrpělo zranění při ruském...
Nejméně dva lidé přišli o život a dalších 42 utrpělo zranění při ruském...
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Při ruských leteckých úderech na Záporoží zemřeli nejméně dva lidé. Dalších 21 lidí bylo ve městě na jihovýchodě Ukrajiny zraněno při výbuchu dvou klouzavých bomb. Při útoku bylo poškozeno několik obytných budov. Na rumunské území v neděli dopadl další dron, jeho původ je zatím neznámý.

V jihoukrajinském městě Cherson zahynula žena při útoku dronu na automobil, uvedla tamní správa. Dva další lidé, kteří ve vozidle cestovali s ní, utrpěli zranění.

Rusko vede útočnou válku proti Ukrajině již téměř čtyři a půl roku. Vzhledem k tomu, že se situace na frontě ocitla na mrtvém bodě, vystavuje ruská armáda ukrajinské civilní obyvatelstvo neustálým leteckým úderům. Ukrajina naopak využívá drony s dlouhým doletem k útokům na ruský ropný průmysl, zbrojovky a kritickou infrastrukturu, aby Moskvě její válečné úsilí ztížila.

Další dron v Rumunsku

Na rumunské území u hranic s Ukrajinou v neděli opět dopadly trosky dronu, uvedlo rumunské ministerstvo obrany. Žádné škody podle ministerstva nevznikly, úřad zatím neuvedl, jaký byl původ bezpilotního stroje. Začátkem týdne přitom Bukurešť vyhostila ruského diplomata kvůli opakovanému narušování vzdušného prostoru Rumunska drony, které označila za ruské.

Trosky dronu, který sestřelila Ukrajina, dopadly poblíž Dunaje na pole u rumunské vesnice Periprava. Dron byl předtím asi 20 minut v rumunském vzdušném prostoru a pak vlétl nad Ukrajinu, uvedla Bukurešť.

Před týdnem o víkendu rumunská armáda zničila tři drony, jež narušily vzdušný prostor země. Kvůli tomu pak v pondělí Bukurešť vyhostila člena personálu ruského velvyslanectví v Rumunsku. Ruské ministerstvo zahraničí vyhoštění označilo za neopodstatněné. „Nebyly předloženy žádné důkazy o ruském původu dronů,“ tvrdila ruská diplomacie.

Rumunsko sdílí s Ukrajinou zhruba 650 kilometrů dlouhou pozemní hranici. Útoky pomocí dronů, které proti sobě používají Rusko a Ukrajina, jsou nyní častější než v prvních letech po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022.

Letos v dubnu trosky dvou ruských dronů poprvé způsobily majetkové škody i na rumunském území. Koncem května pak Bukurešť uzavřela ruský konzulát v Konstanci, což zdůvodnila dopadem ruského dronu na obytný dům v Galati na hranici s Ukrajinou; zraněni byli přitom dva lidé. Moskva také tehdy odmítla, že šlo o ruský dron.

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Ruské nálety na Záporoží zabily dva lidi. Další dron zasáhl Rumunsko

Nejméně dva lidé přišli o život a dalších 42 utrpělo zranění při ruském...

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