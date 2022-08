Buď tu bude Rusko, nebo jaderná poušť. Rusové elektrárnu zaminovali a vyhrožují jejím odpálením

„Buď tu bude ruská země, nebo spálená poušť,“ citovala velitele ukrajinská společnost Enerhoatom, která elektrárnu spravuje. Mluvčí ukrajinského ministerstva obrany Ukrajiny Andrij Jusov informace o podminování elektrárny ruskými silami potvrdil agentuře Interfax-Ukrajina.

„Zaminovali jsme všechna důležitá zařízení Záporožské jaderné elektrárny. A neskrýváme to před nepřítelem. Varovali jsme je. Nepřítel ví, že zařízení bude buď ruské, nebo žádné,“ řekl Vasiljev svým vojákům. „Musíte být připraveni pro následky tohoto kroku. A vy, válečníci, osvoboditelé, musíte chápat, že nemáme žádnou jinou možnost. A když přijde i na ten nejtěžší příkaz, musíme jej splnit se ctí.“

Tvrzení stran konfliktu nelze nezávisle ověřit.

V pátek a o víkendu přicházely zprávy o ostřelování elektrárny, z nichž se navzájem obviňují Ukrajinci a Rusové. Generální tajemník OSN António Guterres vyjádřil nad celou situací vážné znepokojení. „Jakýkoli útok na jadernou elektrárnu je sebevražedná záležitost,“ řekl v pondělí s tím, že by do areálu měli mít přístup odborníci z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), jejž šéf Rafael Grossi varoval před rizikem „jaderné katastrofy“.

Podle ukrajinského velvyslance v MAAE Jevhenija Tsymbaliuka Rusové cílenou střelbou na jadernou elektrárnu chtějí zamezit proudění elektřiny na jih Ukrajiny. „Cílem ruských okupantů je zničit infrastrukturu závodu, poškodit všechny přenosové linky, které se používají k přepravě elektřiny do ukrajinské sítě a způsobit výpadky proudu,“ varoval.

Šéf Enerhoatomu uvedl, že Záporožská jaderná elektrárna by měla být místem bez vojenské přítomnosti a měly by tam být jen mírové síly. „Rozhodnutí, které žádáme od světového společenství a všech našich partnerů... je stažení útočníků z území zařízení a vytvoření demilitarizované zóny na území zařízení,“ řekl Petro Kotin. „Přítomnost mírových sil v této zóně a předání kontroly (do jejich rukou) nad ní, a poté i kontroly nad zařízením ukrajinské straně, by tento problém vyřešilo,“ dodal.

Rusové se největší jaderné elektrárny v Evropě zmocnili v březnu. List The Wall Street Journal píše s odvoláním na ukrajinské zdroje, že ruští vojáci začali v poslední době rozmisťovat v areálu těžké dělostřelecké baterie a pokládat protipěchotní miny podél břehů nádrže, jejíž voda ochlazuje šest reaktorů.

Ukrajince jednání Rusů velmi znepokojuje. „Udržují si to jako základnu pro své dělostřelectvo,“ řekl listu evropský úředník vyslaný do nedalekého města Záporoží, které zůstává pod kontrolou Ukrajiny. „Chápou, že Ukrajina na jejich útoky z elektrárny neodpoví.“

Cílem ruské armády je zřejmě držet kontrolu na jižní frontové linii, kde Ukrajinci zahájili protiofenzivu. „Zdá se, že je to jedna z ruských taktik, vzít kritickou infrastrukturu a použít ji jako štít,“ řekl bývalý ukrajinský ministr obrany Andrij Zagorodniuk. Ukrajinci přiznávají, že útok na elektrárnu by byl velmi obtížný. Jediná možnost tak je v podstatě obsadit okolní oblasti a přinutit Rusy odejít.

Nynější vývoj u běžných Ukrajinců vyvolává strach, že by se mohla opakovat černobylská katastrofa. „Nechápou, co by svými činy mohli způsobit,“ řekla žena jednoho z pracovníků elektrárny.

„Nedej bože, aby se stalo něco nenapravitelného – a nikdo nezastaví vítr, který bude šířit radioaktivní kontaminaci,“ obává se i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval mezinárodní společenství k silnější reakci. Chce, aby zavedlo sankce proti ruskému jadernému průmyslu.

Kroky Rusů se dočkaly velkého odsouzení i ze Západu. Americký ministr zahraničí Antony Blinken minulý týden obvinil Rusko, že přeměněním elektrárny ve vojenskou základnu ji využívá jako „jaderný štít“. Rusové dle něj jednají s „velkou nezodpovědností“.