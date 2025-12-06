Zelenskyj zamíří do Londýna, s lídry probere závěry jednání na Floridě

„Do Londýna určitě pojedu, nejspíše v pondělí,“ řekl Zelenskyj portálu RBK-Ukrajina. Ještě před tím chce hovořit s členy ukrajinské delegace, která nyní ještě jedná v USA o mírovém plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Zelenskyj očekává, že s šéfem ukrajinské delegace Rustemem Umerovem bude hovořit o rozhovorech s americkými vyjednávači telefonicky.
„Rusko se uzavřelo ve strategii eskalace a nesnaží se o mír,“ napsal pak Macron na X. Odsoudil ruský útok z uplynulé noci, vedený především proti ukrajinské energetice a železniční síti. „Musíme i nadále vyvíjet tlak na Rusko, který by jej donutil k uzavření míru,“ uvedl francouzský prezident a zdůraznil, že „na Ukrajině je v sázce také bezpečnost celé Evropy“.
Trumpův plán podle médií sestával zprvu z 28 bodů, z nichž některé fakticky opakovaly maximalistické požadavky Ruska vůči Ukrajině pro skončení války. Následovala jednání mezi USA a Ukrajinou, nejprve v Ženevě a pak v Miami. O upraveném návrhu pět hodin jednali američtí vyjednávači s ruským vůdcem Vladimirem Putinem v Kremlu.
Podle Putinova poradce Jurije Ušakova se nepodařilo dospět ke kompromisu, ale jednání mají pokračovat, připomněl ukrajinský web dodal, že Ukrajincům se podařilo dohodnout s Američany 20 bodů, ale ty nejkontroverznější otázky zůstávají otevřeny.
Premiér Starmer využije pondělního setkání se Zelenským, Macronem a Merzem k tomu, aby vyjádřil britskou podporu Ukrajině, píše list Independent.
Na Downing Street se bude také diskutovat o aktuálních rozhovorech mezi americkými a ukrajinskými představiteli, jejichž cílem je nalezení dohody zaručující bezpečnost Ukrajiny po skončení války.
Ale mír na Ukrajině, na kterou Rusko podniklo další masivní útok dronů a střel, se stále jeví jako vzdálená vyhlídka,“ napsal server.