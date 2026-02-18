Trump na mě tlačí, vyzývá k ústupkům Ukrajinu, ne Rusko, uvedl Zelenskyj

Autor: ,
  6:50aktualizováno  6:50
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že na něj americký prezident Donald Trump vyvíjí nepřiměřený nátlak ve snaze vyřešit rusko-ukrajinskou válku. V rozhovoru pro web Axios Zelenskyj zopakoval, že jakýkoliv plán, který by žádal, aby se Ukrajina vzdala dosud neobsazeného území v Donbasu, by Ukrajinci odmítli v referendu.
Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm Beach na Floridě (28. prosinec 2025) | foto: ČTK

Donald Trump (6. února 2026)
Volodymyr Zelenskyj na setkání v Bílém domě. (18. srpna 2025)
Ukrajinský prezdient Volodymyr Zelenskyj v Bílém domě.(18. srpna 2025)
Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump na schůzce v Bílém domě. (18. srpna 2025)
32 fotografií

Zelenskyj serveru Axios v rozhovoru zveřejněném v úterý řekl, že není „spravedlivé“, že Trump při vyjednávání podmínek mírového plánu veřejně opakovaně vyzývá k ústupkům Ukrajinu, a nikoliv Rusko.

„Doufám, že je to jen jeho taktika, a ne konečné rozhodnutí,“ uvedl Zelenskyj v rozhovoru, který se uskutečnil v době trojstranných jednání mezi zástupci USA, Ukrajiny a Ruska v Ženevě.

Trump v posledních dnech dvakrát naznačil, že je na Ukrajině a Zelenském, aby podnikli kroky, které zajistí úspěch rozhovorů. „Ukrajina by měla rychle přijít k jednacímu stolu. To je vše, co vám říkám,“ řekl v pondělí Trump novinářům na palubě Air Force One.

Zelenskyj podle serveru Axios naznačil, že pro USA může být snazší vyvíjet tlak na Ukrajinu než na Rusko. Trumpovi znovu poděkoval za jeho mírové úsilí a řekl, že jeho rozhovory s hlavními americkými vyjednavači, vyslancem Stevem Witkoffem a prezidentovým zetěm Jaredem Kushnerem, tento druh nátlaku neprovázel.

„Respektujeme se navzájem,“ řekl Zelenskyj s tím, že „není typ člověka“, který by se pod tlakem snadno vzdával.

Zelenskyj řekl, že přistoupení na ruský požadavek, aby se Ukrajina vzdala celého Donbasu, který Rusko nyní kontroluje asi z 88 procent, by bylo pro ukrajinské voliče nepřijatelné, pokud by o tom měli rozhodovat v referendu.

„Emocionálně to lidé nikdy neodpustí. Nikdy. Neodpustí to (...) mně, neodpustí to (Spojeným státům),“ řekl Zelenskyj s tím, že Ukrajinci „nedokážou pochopit, proč“ by měli odevzdat Rusku další území. „Je to součást naší země, všichni ti občané, vlajka, půda,“ dodal.

Znovu vyzval ke zmrazení pozic na současných frontových liniích. „Myslím, že pokud do dokumentu uvedeme (...), že zůstáváme tam, kde jsme na kontaktní linii, myslím, že to lidé v referendu podpoří,“ dodal Zelenskyj podle serveru Axios.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.