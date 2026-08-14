V zimě vás zmrazíme, hrozí Rusko. Zahřeje nás oheň rafinerií, kontruje Ukrajina

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  14:46aktualizováno  14:46
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Psy to nezajímá? Žena si při venčení fotí následky mohutného ukrajinského útoku...

Psy to nezajímá? Žena si při venčení fotí následky mohutného ukrajinského útoku na moskevskou rafinerii. (18. června 2026) | foto: Profimedia.cz

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Rusko a Ukrajina si navzájem na sociálních sítích vyhrožují útoky, které plánují na zimu. Nejdříve Ukrajinu před „zmrazením“ varovalo ruské ministerstvo obrany, centrum pro strategickou komunikaci ukrajinské armády následně v ironickém příspěvku slíbilo další útoky na ruské rafinérie.

„Jak sníh na hlavu“, uvedl ruský resort obrany na svém telegramovém kanálu u fotografie dronů na šedé obloze. „V zimě vás čeká zmrazení,“ píše se také v příspěvku.

„Zahřejeme se díky ohni z ruských rafinérií,“ vzkázala ukrajinská armáda Moskvě v příspěvku s fotografií představující podle všeho petrochemický závod, z kterého se valí hustý černý dým. Snímek doprovodila emotikonem s jedním mrkajícím okem, který vyjadřuje vtip nebo ironii.

Rusko od února 2022 vede invazi na Ukrajinu. V zimních měsících v sousední zemi opakovaně ničí součásti energetické infrastruktury a statisíce ukrajinských civilistů kvůli tomu často v mrazivém počasí musejí přežívat bez dodávek elektřiny, tepla i vody.

Ukrajina útočí na ruské rafinérie, ropné terminály a další objekty petrochemického průmyslu. Opakuje, že jejím cílem je připravit Rusko o příjmy z prodeje ropy, z kterých částečně financuje vojenskou agresi.

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