Mluví o příměří, ale zesilují útoky. Rusové za den ztratili 1860 vojáků

Dobytí Pokrovska a celého východoukrajinského Donbasu se zdá být hlavním cílem nynější už řadu měsíců trvající ruské ofenzívy. Mluvčí jižního uskupení ukrajinských sil Vladyslav Vološyn v pátek podle agentury Unian upozornil na zhoršení situace také na tomto úseku fronty, protože Rusové zesílili útoky v Záporožské oblasti.

Cílem ruské armády je podle Vološyna proniknout na západní břeh řeky Dněpr v Chersonské oblasti či alespoň si vybudovat předmostí na ostrovech v Dněpru. Ruské síly od začátku války podle ukrajinského velení přišli už o více než 910 tisíc mužů. Podobné údaje není možné ověřit z jiných zdrojů.

„Putin vrhl armádu do rekordního počtu krvavých útoků po zahájení jednání o příměří,“ napsal server The Moscow Times. Rusové od 1. do 26. března podnikli o 17 procent více útočných operací než za celý únor a od 25. do 27. března podnikali Rusové více než dvě stovky útoků každý den.

To je rekordní počet od začátku roku, dodal server s odvoláním na údaje ukrajinských analytiků z projektu DeepState, pokládaného za blízký ukrajinské armádě.

Nejhorší situace i podle tohoto zdroje panuje u Pokrovska, který je klíčovým logistickým centrem ukrajinské armády v oblasti. V Záporožské oblasti, kterou ruská vojska dobyla jen z asi 70 procent, zesílily ruské útoky na počátku března a Rusům se mezitím podle proválečných blogerů podařilo proniknout do ukrajinské obrany v šíři deseti kilometrů a hloubce pěti kilometrů a dobýt několik vesnic.

Ruská vojska se dostala přibližně 25 kilometrů od oblastního centra Záporoží, ale ukrajinská obrana nemá dostatečnou hloubku, aby dokázala odrazit případnou ruskou ofenzívu, varovali dříve experti z amerického Institutu pro studium války (ISW).

Podobně podle jejich hodnocení vypadá situace na charkovské frontě na severovýchodě země a u klíčových měst Donbasu, pokud se v ukrajinské obraně objeví trhliny. Útoky ale zvyšují ruské ztráty, které podle britské rozvědky dosáhly hranice 900 tisíc mužů, včetně 200 až 250 tisíc zabitých vojáků.

Rusko na jednáních se Spojenými státy trvá na tom, aby všechny čtyři ukrajinské oblasti – Doněcká, Luhanská, Chersonská a Záporožská – přešly pod její správu ve svých administrativních hranicích, tedy včetně částí, které dosud ubránila ukrajinská armáda.

Kreml doufá, že Washington vyvine tlak na Kyjev, aby z okupovaných oblastí úplně stáhl ukrajinské vojáky. Podle zdrojů The Moscow Times by se Rusko také mohlo pokusit uchvátit část jiné ukrajinské oblasti, například Dněpropetrovské či Sumské, aby se je pokusilo vyměnit za Cherson a Záporoží, které jsou v ukrajinských rukou.

Odpůrci kompromisu v Kremlu prý také naléhají, že Rusko by nejprve mělo dosáhnout úspěchů na bojišti, než přistoupí na dohodu. A americká rozvědka podle tisku předpokládá, že Putin se stále nezřekl ambiciózních cílů ovládnout celou Ukrajinu.