Rusko touží po jihu Ukrajiny a spojnici s Podněstřím. Mluví o pronásledování místních lidí

„Po zahájení druhé fáze speciální operace, která začala doslova před dvěma dny, je jedním z úkolů ruské armády nastolit plnou kontrolu nad Donbasem a jižní Ukrajinou,“ řekl generálmajor Rustam Minněkajev na zasedání svazu obranného průmyslu Sverdlovské oblasti.

„Kontrola nad jihem Ukrajiny představuje další cestu do Podněstří, kde jsou zaznamenávány důkazy o útlaku rusky mluvícího obyvatelstva,“ nechal se podle agentury TASS slyšet Minněkajev. Ovládnutí Donbasu pak podle něj Rusku umožní, aby získalo další spojnici s poloostrovem Krym, který v roce 2014 anektovalo.

Podněstří je separatistická proruská republika, která v roce 1990 vyhlásila nezávislost na Moldavské SSR a sousedí s jihozápadní Ukrajinou. Kyjev se obává, že se Rusko chystá používat jeho území k provádění dalších útoků na Ukrajinu.

„Už to nezakrývají. Velení ruských lupičů, násilníků a vrahů dnes přiznalo, že cílem druhé fáze války není vítězství nad mytickými nacisty, ale prostě jen okupace východní a jižní Ukrajiny. Jednoduše imperialismus,“ okomentovalo ohlášené plány ukrajinské ministerstvo obrany.

„Chtěl bych připomenout, že naše armáda a náš lid již zabránily vyplnění mnohých dřívějších plánů Kremlu,“ reagoval na ruské sdělení šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak na sociální síti Telegram.

Kvůli přeskupení sil Putin vzdal útok v Mariupolu

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek zřejmě nařídil blokádu oceláren Azovstal v Mariupolu namísto útoku na ně, aby uvolnil síly pro boje jinde na východě Ukrajiny, uvedlo ve svém pravidelném hlášení britské ministerstvo obrany. Plnohodnotný útok na hutní areál by pravděpodobně znamenal značné ztráty na ruské straně, doplnilo ministerstvo. Generální štáb ukrajinské armády bez dalšího upřesnění varoval, že Rusko se chystá kvůli odvodům do armády zakázat výjezd z poloostrova Krym.

Šéf Kremlu ve čtvrtek ohlásil „osvobození“ Mariupolu poté, co mu ruský ministr obrany Sergej Šojgu řekl, že město padlo do ruských rukou. Tuto informaci ale zpochybnila ukrajinská strana včetně prezidenta Volodymyra Zelenského, který poukázal na to, že v částech města nadále kladou odpor ukrajinské síly. Většina z nich se uchýlila do místních rozlehlých oceláren Azovstal, nad nimiž se zatím ruské straně nedaří získat kontrolu.

Těžké ostřelování podle Londýna pokračuje ve východní části Donbasu a Rusko se snaží o postup na obce Barvinkove, Lyman, Popasna a Buhajivka v Charkovské, Doněcké a Luhanské oblasti. Štáb ukrajinské armády napsal, že o postup se Rusové snaží také u měst Rubižne v Luhanské oblasti a Marjinka v Doněcké oblasti, kterou tento týden znovu ovládly ukrajinské síly. Na východní Ukrajině podle štábu zesílily boje u města Doněck a vesnice Tavryčeske ležící v Doněcké oblasti asi 50 kilometrů severovýchodně od Mariupolu. Nepřítel také podle ukrajinské armády shromáždil u města Izjumu v Charkovské oblasti až 25 praporů. Velikost těchto jednotek se pohybuje přibližně od 600 do 800 vojáků.

Gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj podle agentury Unian popřel zprávy, že by ruské síly ovládly města Rubižne a Popasna. O dobytí města Rubižne napsala dříve na svém webu americká stanice CNN.

Během pátku nebudou žádné evakuační koridory pro civilisty

Kyjev kvůli nebezpečí na silnicích na pátek nedohodl žádné humanitární koridory pro evakuaci civilistů, uvedla místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková. Po úplné evakuaci zničeného Mariupolu, kde zůstává v hrozných podmínkách asi 100 000 civilistů, volá podle agentury Reuters jeho starosta Vadym Bojčenko.

„Potřebujeme jen jednu věc - úplnou evakuaci. V Mariupolu zůstává asi 100 000 lidí,“ řekl Bojčenko ve vysílání ukrajinské televize. Zelenskyj ve čtvrtek uvedl, že ve městě je uvězněno 120 000 civilistů a že Kyjev se snaží dohodnout s Moskvou jejich výměnu za ruské zajatce. Kreml však podle svých vyjádření trvá na tom, aby se obránci Mariupolu vzdali.