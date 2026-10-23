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Poslední oblast spolupráce. Ukrajina a Rusko si vyměnily stovky zajatců

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  15:21aktualizováno  15:21
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Ukrajinští váleční zajatci se vracejí domů po výměně s Ruskem. (23. října 2026)

Ukrajinští váleční zajatci se vracejí domů po výměně s Ruskem. (23. října 2026) | foto: Valentyn OgirenkoReuters

Ukrajinští váleční zajatci se vracejí domů po výměně s Ruskem. (23. října 2026)
Ruští vojáci nastupují v Bělorusku do autobusu po výměně zajatců mezi Ruskem a...
Ruští vojáci nastupují v Bělorusku do autobusu po výměně zajatců mezi Ruskem a...
Ukrajinští váleční zajatci se vracejí domů po výměně s Ruskem. (23. října 2026)
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Rusko a Ukrajina si v pátek vyměnily válečné zajatce. Do Ruska se vrací z ukrajinského zajetí 270 ruských vojáků, stejný počet lidí byl předán ukrajinské straně, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Výměnu potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Zelenskyj označil návrat 270 Ukrajinců domů za velmi významný výsledek. Většina z nich byla v ruském zajetí už od roku 2022, kdy ruská vojska vpadla na Ukrajinu a rozpoutala válku, jež trvá už pátý rok.

Mezi navrátilci je podle hlavy státu i devět civilistů a také pět lidí, o nichž se předpokládalo, že je Rusové zabili ve vězení v Olenivce, kde o život přišly desítky válečných zajatců. „Pamatujeme na každého jednotlivce a pokračujeme v pátrání po všech ostatních,“ zdůraznil Zelenskyj.

Ukrajinský koordinační štáb poznamenal, že mezi osvobozenými zajatci jsou i vojáci, kteří byli v zajetí již od let 2018 a 2020, kdy bojovali proti Ruskem podporovaným separatistům na východě Ukrajiny.

Koordinační štáb ujistil, že pokračuje v práci na vyhledání a návratu všech Ukrajinců držených v ruském zajetí.

Ještě před výměnou válečných zajatců si představitelé Moskvy a Kyjeva na bělorusko-ukrajinské hranici vyměnili civilisty.

„Sedm Ukrajinců se vrátilo na území ovládané Ukrajinou, zatímco sedm lidí odcestovalo do Ruska v rámci slučování rodin, podporovaného Mezinárodním výborem Červeného kříže (MVČK),“ napsal ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec o výměně civilistů, dohodnuté s ruskou ombudsmankou Janou Lantratovovou, které poděkoval.

„Mezi těmi, kteří jsou konečně zpátky doma, je devadesátiletá žena s omezenou pohyblivostí a padesátiletá Ukrajinka, která prodělala infarkt i mrtvici a trpí dalšími zdravotními potížemi. Podařilo se nám také zajistit návrat mladé ženy a jejího dítěte,“ napsal Lubinec.

„Nyní jsou již doma. Ačkoli potřebují psychologickou podporu, jsou šťastní, že jsou zpět na rodné půdě. Za každým takovým návratem stojí lidé, kteří potřebují pomoc, a rodiny, jež čekají na své blízké,“ dodal.

Předchozí výměny zajatců se uskutečnily v srpnu, červnu, květnu, dubnu, březnu a únoru, celkově se letos do Ruska a na Ukrajinu vrátilo ze zajetí přibližně 1700 vojáků na každé straně, dodal.

Výměny zajatců a repatriace těl zabitých vojáků se jeví posledními oblastmi spolupráce mezi Ruskem a Ukrajinou a také jediným hmatatelným výsledkem rozhovorů mezi oběma zeměmi, která od počátku roku uvázla na mrtvém bodu.

Kreml v pátek oznámil, že rusko-ukrajinské rozhovory mají za amerického zprostředkování pokračovat příští měsíc v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech.

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