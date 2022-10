„Putinova kmotřenka“ Sobčaková uprchla, píší ruská média. Hrozilo jí zatčení

„Včera si na internetu koupila letenky do Dubaje a dnes do Turecka, aby zmátla policejní vyšetřovatele. Nakonec se přes Bělorusko dostala do Litvy,“ řekl ve středu ruské agentuře TASS nejmenovaný úřední zdroj.

Kriminalisté přitom už podle tohoto zdroje měli v rukou příkaz k jejímu zadržení. Policie se měla údajně vypravit na letištní terminál v Moskvě s cílem Sobčakovou odvést, odešla ale s prázdnou.

V úterý Sobčaková informovala o zadržení svého marketingového ředitele Kirilla Suchanova, kterého úřady stíhají kvůli údajnému vydírání činitelů přes sociální síť Telegram. Novinářka zatčení svého spolupracovníka označila za další formu tlaku na ruská média.

Zatím není jasné, čím konkrétně Sobčaková ruské úřady rozezlila. Novinářka si podle listu The Telegraph dávala pozor, aby na svých kanálech na YouTube a Telegramu, kde má miliony sledujících, režim nekritizovala. Dala ale najevo, že nemůže vyjádřit svůj skutečný názor na invazi na Ukrajinu. Za kritiku takzvané „zvláštní operace“ hrozí v Rusku 10 let vězení.

Podle Sergeje Markova, prokremelského politického analytika, razie vyslala signál členům ruské elity, že situace je nepředvídatelná. „Pokud dokážou zatknout dceru Putinova patrona, znamená to, že neexistují žádní nedotknutelní,“ napsal Markov v komentáři. „Pro některé členy elit je zatykač na Sobčakovou znamením na obloze,“ dodal.

Čtyřicetiletá Sobčaková je dcerou bývalého starosty Petrohradu Anatolije Sobčaka, jehož poradcem byl v 90. letech současný ruský prezident Putin. S tím se Sobčaková zná od útlého dětství a ruská média v minulosti spekulovala, že se Putin stal jejím kmotrem.

Sobčaková dříve působila jako moderátorka populárních pořadů a bývá označována za „ruskou Paris Hiltonovou“. Uváděla ruskou obdobu reality show Big Brother a objevila se v ruské verzi časopisu Playboy. Prodávala také parfém nazvaný „Jak se provdat za milionáře“.

Po volbách do Státní dumy v roce 2011 se začala angažovat v protestních a opozičních hnutích. Několik let pracovala pro nezávislou televizi Dožď.

V roce 2018 kandidovala coby tvář liberální opozice proti Putinovi v prezidentských volbách. V médiích se objevila obvinění, že její kandidatura byla dohodnutá s Kremlem a měla volby legitimizovat, což Sobčaková popírá.