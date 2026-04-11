Rusové a Ukrajinci si vyměnili válečné zajatce. Jsou mezi nimi i civilisté

Mezi osvobozenými jsou příslušníci armády, národní gardy a pohraniční stráže, řadoví vojáci, poddůstojníci a důstojníci, jakož i sedm civilistů, uvedl Zelenskyj. Mezi osvobozenými jsou i ranění. Většina z Ukrajinců byla v zajetí od roku 2022, kdy Rusko invazí svých vojsk do sousední země rozpoutalo válku, pokračující pátým rokem.
Domů se podle ruského ministerstva kromě 175 vojáků vrací také sedm civilistů z Kurské oblasti. Podle ruské ombudsmanky Taťjany Moskalkovové jde o pět žen a dva muže, kteří se ocitli na Ukrajině poté, co do regionu na západě Ruska vpadla předloni v srpnu ukrajinská vojska. Ruské jednotky je za podpory severokorejských vojáků vytlačily za hranice až na jaře následujícího roku.
Výměna zajatců předchází příměří vyhlášenému na pravoslavné Velikonoce. Klid zbraní má platit od dnešního odpoledne do konce neděle. Ještě dříve si ale obě strany zasadily vzdušné údery; úřady hlásí mrtvé a raněné civilisty na obou stranách.