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Rusko bleskově postavilo novou základnu pro drony, umožní stovky úderů denně

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  14:34
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Satelitní snímek zachycuje rozestavěnou rozsáhlou základnu pro vypouštění dronů...

Satelitní snímek zachycuje rozestavěnou rozsáhlou základnu pro vypouštění dronů u ruského Millerova v Rostovské oblasti. (14. října 2026) | foto: Pleiades Neo © Airbus DS 2026Reuters

Satelitní snímek zachycuje oblast u ruského Millerova v Rostovské oblasti, kde...
Satelitní snímek zachycuje oblast u ruského Millerova v Rostovské oblasti, kde...
Satelitní snímek zachycuje instalaci odpalovacích ramp v areálu rozestavěné...
Satelitní snímek zachycuje instalaci odpalovacích ramp v areálu rozestavěné...
32 fotografií
Rusko za pouhých šest týdnů vybudovalo novou základnu pro útočné drony v Rostovské oblasti sousedící s Ukrajinou. Podle analytiků z ní bude moci odpalovat nejnovější ruské stroje Geran-4 a Geran-5 a výrazně tak posílit své možnosti při úderech na ukrajinské cíle.

Nové zařízení leží přibližně tři a půl kilometru od ruské letecké základny Millerovo. Ještě 31. srpna tam stálo na prázdném poli jen několik vozidel. Hned následujícího rána už dělníci zahájili stavební práce. Do poloviny října pak na místě vyrostl komplex o rozloze téměř kilometr čtvereční.

„Zařízení dokáže odpalovat ruské drony Geran-4 a Geran-5,“ uvedl Mike Monnik, šéf soukromé zpravodajské společnosti DroneSec s odkazem na nejnovější ruské modely bezpilotních letounů s proudovým pohonem.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Na západním okraji areálu už vyrostlo osm stanovišť pro odpalovací kolejnice. Nové zařízení tak může dál rozšířit ruskou síť, která čítá nejméně jedenáct stálých míst, odkud Rusko vysílá drony na Ukrajinu.

„Rychlost výstavby ukazuje, jak snadno může Rusko rychle nasadit útočné schopnosti, které už má zavedené,“ řekl Monnik agentuře Reuters.

Podle něj základna vypadá téměř hotová a do plného provozu by mohla vstoupit „pravděpodobně během několika týdnů, možná i dříve“.

Zařízení by podle Monnika mohlo během 24 hodin vyslat do útoku nejméně stovku dronů s proudovým pohonem. Skutečná kapacita by ovšem závisela na dostupných zásobách i na tom, jaké cíle by Rusko chtělo zasáhnout. Moskva nyní obvykle vysílá tyto stroje v menších počtech rozložených během dne.

Právě proudové drony představují pro ukrajinskou protivzdušnou obranu stále větší problém. Rusko během letošního léta zvýšilo jejich nasazení přibližně šestinásobně za pouhé tři měsíce. Údery nejčastěji mířily na metropoli Kyjev a její okolí.

Proudové drony dosahují rychlosti až 600 kilometrů za hodinu, což Ukrajině komplikuje jejich zachytávání. Proti pomalejším bezpilotním letounům s pístovým motorem stále nasazuje levnější stíhací drony, ty však na rychlejší stroje nestačí.

Rob Jordan z londýnského bezpečnostního institutu RUSI označil rychlost výstavby základny za pozoruhodnou.

„Takové tempo výstavby za tak krátkou dobu je působivé. Ukazuje to, jakou důvěru Rusko vkládá do schopnosti útočit na cíle hluboko v týlu – možná na úkor svých konvenčních pozemních sil,“ míní.

Nová základna podle expertů představuje riziko také pro NATO, jehož členské státy nemají dostatečnou protivzdušnou obranu proti rostoucímu počtu proudových dronů.

„Schopnost rychle vybudovat zázemí pro rozsáhlé útoky pomocí dronů představuje pro země aliance strategickou zranitelnost,“ varoval Monn.

Nová ruská základna zřejmě leží v dosahu ruské protivzdušné obrany v Millerovu, což Ukrajině zkomplikuje případný pokus o její zničení. Snímky z tohoto týdne ukázaly, že dělníci už instalovali odpalovací kolejnice na dvou z osmi stanovišť a na dalších dvou s jejich montáží pokračovali.

Výstavba základny pokračuje v době, kdy se Rusko chystá v zimě zesílit útoky na ukrajinská města a ochromit je údery na energetickou infrastrukturu. Ukrajinští představitelé a analytici přiznali, že Rusko má nyní možná vůbec největší šanci uspět od začátku totální invaze v roce 2022.

Válka na Ukrajině

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