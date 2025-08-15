Ukrajinci zasáhli ruskou loď s municí. Útočili také na ropnou rafinérii

Zprávy potvrdil gubernátor Samarské oblasti, v níž Syzraň leží. Podle ministerstva obrany v Moskvě jeho protivzdušná obrana za uplynulou noc nad ruským územím zneškodnila 53 ukrajinských dronů. Rusko k nočním útokům na Ukrajinu použilo dvě balistické rakety a 94 dronů.
„Podle současných informací bylo zasaženo plavidlo Port Olja 4 s nákladem součástí pro drony typu šáhed a municí z Íránu. Následky zásahu se upřesňují,“ cituje Ukrajinska pravda z prohlášení generálního štábu. Tyto informace nelze ověřit.
Olja je mořský přístav v deltě Volhy. Podle ukrajinského generálního štábu jde o důležitý logistický bod pro dodávky vojenského materiálu z Íránu do Ruska.
Lidé v Syzrani v noci na pátek podle ruskojazyčného serveru BBC informovali, že na tamní rafinérii zaútočily drony, ozvala se tam série výbuchů a na místě začalo hořet. Podle gubernátora Samarské oblasti Vjačeslava Fedoriščeva region čelil „masivnímu útoku bezpilotních letounů“.
Na svém telegramovém účtu uvedl, že protivzdušná obrana jich podle předběžných informací 13 sestřelila. Nad regionem byl uzavřen vzdušný prostor a provoz přerušilo letiště v Samaře, uvádí BBC. V Syzrani bylo „z bezpečnostních důvodů“ dočasně omezeno fungování mobilního internetu, uvedl gubernátor.
Na syzraňskou rafinérii drony útočily už letos v únoru a březnu.
Ukrajina uvádí, že cílem jejích úderů na ruskou ropnou nebo vojenskou infrastrukturu je oslabit bojeschopnost nepřítele. Někdy ovšem bezpilotní letouny zasáhnou i civilní objekty. Ruská armáda co noc na ukrajinská města podniká dronové útoky, při kterých podle úřadů napadené země ničí civilní infrastrukturu i životy běžných lidí.
V pátek pozdě večer SELČ se v aljašském Anchorage sejde americký prezident Donald Trump se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, aby jednali o možnostech ukončení války na Ukrajině, kterou ruská armáda na Putinův rozkaz napadla únoru 2022.
Americký prezident Donald Trump od svého lednového nástupu do Bílého domu tlačí na obě znepřátelené strany, aby konflikt urychleně ukončily. V pátek o tom bude jednat se šéfem Kremlu Putinem, zástupci Ukrajiny však na schůzku na Aljašce pozvánku nedostali.
